von Rolf Hohl

Wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus? In die Zukunft sehen kann niemand, aber die Vereinten Nationen (UN) stellen auf der Basis riesiger Datenmengen zur Weltbevölkerung stetig neue und präzisere Berechnungen an. Demnach verändert sich das Antlitz der Erde in den kommenden Jahren durch das enorme Bevölkerungswachstum. Wir werfen einen Blick auf die zehn Länder mit den meisten Einwohnern heute und in gut 30 Jahren:

1. China

Unter den heute zehn bevölkerungsreichsten Ländern der Welt ist China neben Russland das einzige, dessen Population bis 2050 schrumpfen wird. Heute ist es mit 1,41 Milliarden Menschen aber noch deutlicher Spitzenreiter.

Eltern mit ihrem Kind in einem Park in Peking. Die Ein-Kind-Politik der Volksrepublik hat das Bevölkerungswachstum des Riesenlandes massiv gebremst. | Bild: How Hwee Young/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? Die politisch verordnete Ein-Kind-Politik und die Bevorzugung männlicher Nachkommen führen dazu, dass Chinas Bevölkerung auf etwa 1,36 Milliarden zurückgehen wird. Zugleich wird das Land nach den Berechnungen der UN mit einem Durchschnittsalter von 48 Jahren eine der ältesten Gesellschaften der Welt sein, was zu massiven sozialen Problemen führen kann.

2. Indien

Mit 15 Millionen Menschen pro Jahr verzeichnet Indien in absoluten Zahlen das höchste Bevölkerungswachstum der Welt. Durch zunehmende Verstädterung, Bildung und Wohlstand sinkt die Geburtenrate zwar stetig, was sich aber erst in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts bemerkbar machen dürfte. Mit derzeit 1,35 Milliarden Menschen gilt Indien heute als größte Demokratie der Erde.

Indien wird schon in wenigen Jahren das Land mit der größten Bevölkerung sein. | Bild: Rajat Gupta/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? Schon 2025 dürfte Indien die Volksrepublik China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen. Bis 2050 wird die Einwohnerzahl des Landes sogar noch auf rund 1,66 Milliarden anwachsen. Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass trotz der riesigen Gesamtbevölkerung und der stetigen Urbanisierung dann noch immer knapp die Hälfte aller Inder in ländlichen Gebieten leben wird.

3. Vereinigte Staaten von Amerika

Mit 326,8 Millionen Einwohnern sind die Vereinigten Staaten heute noch an dritter Stelle unter den bevölkerungsreichsten Ländern. Eine stabile Geburtenrate von 1,91 Kinder pro Frau sowie stetige Einwanderung sorgen dafür, dass sich das in den kommenden Jahren nicht stark verändern wird.

Nächtlicher Blick aus dem All auf vier Metropolregionen in Texas in den USA. | Bild: NASA/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? Anders als die meisten anderen westlichen Länder wächst die Bevölkerung in den USA sogar auf etwa 390 Millionen im Jahr 2050 an. Dabei gehen die UN davon aus, dass sich auch hier der Trend zur Urbanisierung fortsetzen wird: Gerade einmal elf Prozent der Bevölkerung werden demnach 2050 noch auf dem Land leben.

4. Indonesien

Die Republik Indonesien verteilt sich über mehr als 17.500 Inseln, auf denen rund 360 verschiedene Völker leben. Mit 266,8 Millionen Menschen ist das Land - gemessen an der Bevölkerung - das viertgrößte der Welt.

Joko Widodo ist in der westlichen Welt kaum bekannt, aber der Präsident von Indonesien ist Staatschef des viertbevölkerungsreichsten Landes der Erde. | Bild: Dita Alangkara/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? Die vergleichsweise junge Bevölkerung und die nur langsam von 2,32 auf 1,9 Kinder pro Frau sinkende Geburtenrate sorgen laut UN dafür, dass 2050 in Indonesien rund 322 Millionen Menschen leben werden. Wie in anderen Schwellenländern dürfte auch hier erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts das Wachstum abebben.

5. Brasilien

Weil eine Frau in Brasilien in den 1950er-Jahren noch durchschnittlich sechs Kinder zur Welt brachte, wuchs auch die Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten rasant an auf heute 210,9 Millionen Menschen. Durch den Rückgang der Geburtenrate auf mittlerweile 1,7 Kinder pro Frau wurde dieser Anstieg jedoch stark gebremst.

Blick über die Slums der brasilianischen Metropole Sao Paulo. Mit knapp 20 Millionen Einwohnern ist die Stadt heute der drittgrößte Ballungsraum der Welt. | Bild: Ralf Hirschberger

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? Weil sich auch Ein- und Auswanderung in Brasilien ungefähr die Waage halten, wächst die Bevölkerung des Landes bis 2050 nur noch vergleichsweise moderat an auf rund 233 Millionen. Davon werden dann voraussichtlich 92 Prozent in Städten leben - das ist der höchste Wert für die Urbanisierung unter den zehn bevölkerungsreichsten Ländern der Welt.

6. Pakistan

Mit 200,8 Millionen Einwohnern hat Pakistan die sechstgrößte Bevölkerung der Welt. Diese ist zudem extrem unregelmäßig verteilt: So sind die beiden großen Wüsten Thar und Belutschistan fast menschenleer, während in den Flussgebieten von Punjab und Sindh rund drei Viertel der Bevölkerung leben.

Eine Mutter mit ihrem Kind in der pakistanischen Millionenstadt Peshawar. | Bild: Bilawal Arbab/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? Pakistan ist laut UN mit einem Bevölkerungswachstum von jährlich mehr als zwei Prozent und durchschnittlich 3,38 Kindern pro Frau eines der am schnellsten wachsenden Länder Asiens. Das führt dazu, dass 2050 mehr als 307 Millionen Menschen in dem Land leben werden. Mit einem Durchschnittsalter von 30,9 Jahren wird die Bevölkerung zudem eine der jüngsten der Welt sein.

7. Nigeria

Der Zusammenhang zwischen Armut und hohen Geburtenraten zeigt sich in Nigeria exemplarisch: Mehr als die Hälfte der 195,9 Millionen Menschen in dem Land lebt in absoluter Armut - also von weniger als zwei Dollar pro Tag. Im Durchschnitt bringt aber jede Frau derzeit 5,42 Kinder zur Welt. Dieser Wert wird sich bis 2050 zwar fast halbieren, das Bevölkerungswachstum bleibt aber enorm.

Lagos ist die größte Stadt in Afrika südlich der Sahara: Luxusvillen auf den Inseln und unvorstellbare Armut liegen in der nigerianischen Metropole nah nebeneinander. | Bild: Andrew Esiebo/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? 2050 werden in Nigeria mehr als 410 Millionen Menschen leben, womit es dann das drittbevölkerungsreichste Land der Erde sein wird. Daran dürfte sich nach Berechnungen der UN so schnell auch nichts ändern, da die Bevölkerung mit einem durchschnittlichen Alter von gerade einmal 22,4 Jahren im globalen Vergleich extrem jung sein wird.

8. Bangladesch

In dem vergleichsweise kleinen Land am Golf von Bengalen wachsen mit der Hauptstadt Dhaka, Chittagong und Khulna gleich mehrere Millionenstädte mit einer großen Agglomeration heran. Insgesamt leben in Bangladesch, das im Westen hauptsächlich für seine Textilproduktion bekannt ist, derzeit rund 166,4 Millionen Menschen.

Eine junge Arbeiterin bei der Backsteinproduktion in der Nähe von Dhaka in Bangladesch. | Bild: Abir Abdullah/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? Im Vergleich zu anderen von starker Armut betroffenen Ländern wächst Bangladeschs Bevölkerung nur moderat. Dennoch gehen die UN davon aus, dass 2050 mit etwa 202 Millionen Menschen knapp 40 Millionen Einwohner mehr in dem Land leben werden als heute.

9. Russland

Die Russische Föderation ist neben China einer von zwei Staaten unter den zehn bevölkerungsreichsten Ländern, dessen Population im Laufe der kommenden Jahre kleiner werden wird. Besonders nach dem Ende der Sovietunion begann die Bevölkerung aufgrund hoher Sterblichkeit und wenig Neugeborenen stark zu schrumpfen. Heute leben im flächenmäßig größten Land der Welt noch 144 Millionen Menschen, womit Russland noch an neunter Stelle der Liste steht.

Die Basilius-Kathedrale und der Kreml mit dem Erlöserturm auf dem Roten Platz in Russland. | Bild: Jens Kalaene/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? 2050 wird Russland mit nur noch 133 Millionen Einwohnern nicht mehr zu den zehn bevölkerungsreichsten Ländern gehören. Stattdessen wird Äthiopien auf diese Stelle vorrücken, dessen Einwohnerzahl sich bis dahin auf rund 191 Millionen Menschen fast verdoppeln wird.

10. Mexiko

Trotz einer großen Diaspora in anderen Ländern ist Mexiko mit 130,8 Millionen Einwohnern an zehnter Stelle unter den bevölkerungsreichsten Staaten der Welt. Würde man sämtliche im Ausland lebenden Mexikaner dazuzählen, wäre die Gesamtbevölkerung des Landes sogar noch um ein Viertel größer.

Blick auf die Millionenstadt Mexico City, die schon heute eines der größten Ballungszentren der Welt ist. | Bild: Isaac Esquivel/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? Mit rund 164 Millionen Menschen wird Mexiko nach UN-Berechnungen auch im Jahr 2050 noch an zehnter Stelle stehen. Mit Mexico City, wo bereits heute mehr als 20 Millionen Einwohner leben, wächst dort zudem eines der größten urbanen Ballungszentren der Welt heran.

... und Deutschland?

Auf der Liste der bevölkerungsreichsten Länder kommt Deutschland mit 82,3 Millionen Einwohnern heute an 17. Stelle. In der Bundesrepublik dürfte sich aber in Zukunft ein ähnlicher Wandel vollziehen, wie sie in Europa insgesamt zu beobachten ist: Die Bevölkerungszahlen gehen zurück, während sich auf allen anderen Kontinenten das Wachstum noch fortsetzt.

Passagiere im Berliner S-Bahnhof am Potsdamer Platz. | Bild: Kay Nietfeld/dpa

Wie sieht es im Jahr 2050 aus? In Deutschland zeichnen sich für 2050 demografische Verschiebungen ab. So wird die Bevölkerung auf etwa 79,2 Millionen Menschen schrumpfen, während das Durchschnittsalter auf 50,3 Jahre steigen wird. Damit wird die Bundesrepublik eine der ältesten Gesellschaften der Welt beherbergen.