Mittwoch, 11. März 2009, kurz nach 10 Uhr am Vormittag. Mit zwiespältigen Gefühlen steuere ich mein Auto Richtung Winnenden. Ich bin Tageszeitungs-Korrespondentin in Stuttgart. Gerade hat mich meine Zentralredaktion angewiesen, alles stehen und liegen zu lassen und nach Winnenden zu fahren. Es hat einen Amoklauf gegeben an einer Schule, es gibt offenbar viele Tote und Verletzte, die Lage ist unklar. Aber es muss schlimm sein, sehr schlimm.

Im Autoradio höre ich, wie die Polizei die Bevölkerung im Rems-Murr-Kreis eindringlich warnt. Der Täter ist auf der Flucht, bewaffnet und noch hier irgendwo unterwegs. Ich frage mich, was ich mache, wenn er plötzlich vor mir auftaucht, und denke an meine kleine Tochter, die gerade in der Grundschule ist. Ich denke an den Schutzraum Schule, an diesen Hort der Geborgenheit, des Lachens, des fröhlichen Lärms und der Träume. Ich denke an Kinder, Eltern, Lehrer, an das Unfassbare, das da über sie hereingebrochen ist. Und über das ich jetzt berichten soll, wie auch immer.

"Der Schmerz über den Verlust unserer Kinder begleitet uns jeden Tag und überall." Gisela Mayer, Mutter und Vorsitzende der "Stiftung Gegen Gewalt an Schulen" | Bild: Bäuerlein, Ulrike

17-jähriger tötet 15 Menschen

Kurz darauf komme ich in der Nähe der Albertville-Realschule in Winnenden an, am Tatort. Hier geht es nicht weiter. Überall sind Autos kreuz und quer abgestellt, Polizei, Rettungswagen, schwer bewaffnete Spezialkräfte, Absperrungen, weinende Menschen, Entsetzen in allen Gesichtern. Näher komme ich dem Geschehen nicht, wie alle Journalisten, die zu Dutzenden vor Ort sind. Die Lage ist unklar, ich schnappe auf, was es an Informationen gibt. Details über den Täter sickern durch, Nachrichten über die Blutspur, die er auf seinem Fluchtweg nach Wendlingen zieht.

15. März 2009: Kreidespuren zeigen den Umriss der Leiche von Tim K., der sich vor einem Autohaus in Wendlingen erschoss. | Bild: Ronald Wittek

Schließlich die Nachricht von seinem Tod. Der 17-Jährige, ein ehemaliger Schüler und geübter Sportschütze, hatte seinem Vater Waffe und Munition entwendet. Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter. Auf der Pressekonferenz am Nachmittag bricht dem Innenminister die Stimme weg, der Polizeipräsident weint. 15 Menschen und der Täter selbst sind tot.

Bunte Post-It-Zettel am ehemaligen Tatort

Erst jetzt, zehn Jahre später, wird dieser Tag für mich konkret begreifbar. Am Montag jährt sich der 11. März 2009 zum zehnten Mal. Die Stadt Winnenden, die Schule und die „Stiftung gegen Gewalt an Schulen“, gegründet nach der Gewalttat, haben zur Pressekonferenz über den zehnten Gedenktag in die neue Aula der Albertville-Realschule eingeladen. Die Schule ist renoviert, hell und freundlich. Ich gehe die Treppe hoch, die damals auch der Täter hochkam. Dutzende von bunten Post-It-Zetteln kleben am Geländer links und rechts. Sechstklässler haben ihre Gedanken aufgeschrieben. „Jeder ist wertvoll“, „Du wirst geliebt“ steht hier. Am Gedenktag soll sich jeder Besucher einen Zettel mitnehmen.

Blick ins Treppenhaus des Schulgebäudes: Dutzende von bunten Zetteln kleben am Geländer. Bilder: Bäuerlein | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Dann bin ich am Raum 1.10. Hier, in diesem ehemaligen Klassenzimmer, sind vor zehn Jahren sechs junge Menschen per Kopfschuss kaltblütig hingerichtet worden. Manche hatten noch ihre Stifte in der Hand, als die Polizei sie fand. Weitere sechs starben nebenan oder im Krankenhaus, viele wurden schwer verletzt. Ich stehe im Türrahmen, in dem damals der Täter stand, und schaue erschüttert in den Raum, der heute ein Gedenkraum ist. An der weiß gekalkten Stirnseite ist in kleinen schwarzen Lettern der Zeitpunkt notiert, an dem die Welt in Winnenden in ein Vorher und ein Nachher zerfiel: 11. März 2009, 9.33 Uhr, der Zeitpunkt, an dem der erste Notruf aus der Schule bei der Polizei einging.

Die Klassenarbeit, die nie geschrieben wurde

15 graue, kniehohe Gedenkpulte stehen in diesem Raum, für jedes Opfer eins. Ein großes Foto auf jedem Pult, fröhliche Menschen lachen darauf. Die so jungen Gesichter der Schülerinnen und Schüler, zwei Referendarinnen am Anfang des Berufslebens, eine Lehrerin, drei Männer, die auf dem Fluchtweg zu Zufallsopfern des Täters wurden. Auf jedem Pult eine Gedenkkerze, vertrocknete Rosen, auf vielen persönliche Erinnerungen, in denen die Menschen wieder lebendig werden. Und ihre Träume, ihre Pläne, ihr Lachen. Teddybären, Stofftiere, ein Spielzeugauto. Ein Fotobuch, gewidmet der kleinen Schwester. Ein Hufeisen. Eine kroatische Fahne. Auf dem Pult mit dem Foto eines blonden Mädchens ein aufgeschlagener Schülerplaner. Auf der Doppelseite 11./12. März steht links: Diktat. Und rechts, für den 12. März, der Eintrag: KA GK. Aber die Klassenarbeit Gemeinschaftskunde wurde nie geschrieben.

Während des Amoklaufs im März 2009: Schüler winken aus dem Schulgebäude in Winnenden. Bilder: dpa | Bild: Martin Schutt

Seiten- und Rückwand des Raumes, die samt Tafeln und Aushängen fast belassen wurden wie damals, sind bemalt. Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry lächelt von der Wand, daneben das berühmte Zitat: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Als ich das lese, kommen mir die Tränen. Erst jetzt füllt sich, worüber ich damals von außen berichtet habe, mit dem, was sich hier drinnen abgespielt hat.

Amoklauf spielt immer wieder eine Rolle

„Das geht in diesem Raum vielen so“, sagt Sven Kubick, Schulleiter der Albertville-Realschule. Er kam erst eineinhalb Jahre nach der Tat und hat seitdem keinen Tag bei der Arbeit verbracht, an dem der 11. März 2009 nicht irgend eine Rolle gespielt hätte. Zwei weitere Klassenzimmer, in denen es Tote gab, sind jetzt die Schülerbibliothek und ein Projektraum. „Wir mussten uns die Frage stellen, wie wir weitermachen, was uns als Schule wichtig sein soll“, sagt Kubick.

"Wir wollen nicht die Tat und den Täter ins Zentrum stellen, sondern die Opfer." Sven Kubick, Schulleiter Winnenden | Bild: Marijan Murat (dpa)

Herausgekommen sind der soziale Zusammenhalt und das Verfolgen von Träumen als Leitgedanken, die sich in vielen Projekten wie ein roter Faden durch die Schularbeit ziehen. Auch der Amoklauf spielt immer wieder eine Rolle. „Aber wir stellen nicht die Tat und den Täter in den Mittelpunkt, sondern die Opfer“, sagt Kubick. So etwa können Schüler in die lila Postkästen an den Gedenkpulten den Opfern Nachrichten und Gedanken schreiben – sie werden gefaltet, in Kerzenwachs gegossen und den Angehörigen überreicht.

Es muss irgendwie weitergehen

Angehörigen wie Gisela Mayer. Sie verlor bei dem Amoklauf ihre Tochter Nina, eine Referendarin, die sich auf ihren Beruf freute und kurz vor dem 25. Geburtstag stand. „Dieser zehnte Gedenktag ist nicht mehr oder weniger schmerzhaft als jeder andere“, sagt sie, „der Verlust unserer Kinder begleitet uns ja jeden Tag und überall. Aber die große Anteilnahme an diesem Tag ist für uns etwas besonders Schönes.“ Gisela Mayer war von Anfang an im „Aktionsbündnis Amoklauf“, das nach der Tat politische Forderungen erhob, und ist inzwischen Vorsitzende der „Stiftung gegen Gewalt an Schulen“. „Achtsamkeit ist der Schlüssel in der Prävention, das Auffällige im Unauffälligen finden“, sagt sie.

"Mein Leben ist geteilt in die Zeit vor und die Zeit nach dem Amoklauf." Tobias Sellmaier, Nachbar und Vorsitzender des Fördervereins | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Auch für Tobias Sellmaier, Vorsitzender des Fördervereins der Stiftung, ist das Leben seit zehn Jahren ein anderes, obwohl er keine Angehörigen verloren hat, sondern nur Nachbar einer betroffenen Familie war. „Mein Leben ist geteilt in die Zeit vor und die Zeit nach dem Amoklauf“, sagt er. Für die, die zurückbleiben, muss es irgendwie weitergehen. Und dass es trotz allem gehen kann, wird am Montag die jüngere Schwester eines Opfers, inzwischen selbst Abschlussschülerin an der Realschule, unter Beweis stellen: Sie wird im Gedenkgottesdienst singen. Für ihre Schwester und die 14 anderen Opfer. Und ich, ich werde hingehen.