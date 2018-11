Ein Eimer Wasser bescherte der Welt eines der berühmtesten Gesichter der Antike. Als der türkische Archäologe Rifat Ergec vor etwa 20 Jahren mit seinem Team in Südostanatolien die Mosaiken der römischen Stadt Zeugma ausgrub, stieß er unter einer umgestürzten Säule auf eine Stelle, die er mit einem Schwall Wasser vom Erdreich befreite – und blickte in das Gesicht einer jungen Frau mit Ohrringen und wehenden Haaren, die er spontan das „Zigeunermädchen“ taufte. Fast zweitausend Jahre hatte das Mosaik unter der Erde geruht, bis die Wissenschaftler es fanden, doch Schwarzgräber waren schneller gewesen: Weite Teile des Mosaiks rings um das Frauengesicht fehlten schon. Am Montag sind zwölf dieser Stücke in die Türkei zurückgekehrt.

Das Frauengesicht ist Teil eines Bodenmosaiks, mit dem ein wohlhabender Bewohner von Zeugma im zweiten Jahrhundert nach Christus das Esszimmer seiner Villa verschönerte. Zeugma im Südosten der heutigen Türkei war eine bedeutende Handelsstadt am Euphrat. Zur Sensation wurde die antike Stadt im Jahr 2000, als Experten aus aller Welt dort in einer Eilaktion fast 50 wertvolle Mosaiken ausgruben und vor der Zerstörung durch das Wasser eines Stausees retteten. Seitdem gilt Zeugma wegen der erhaltenen Kostbarkeiten als „zweites Pompeji“. Das „Zigeunermädchen“, das laut Fachleuten eine Begleiterin von Weingott Dionysos darstellt, wurde weltbekannt.

Heute ist das Mädchen die Hauptattraktion im Museum von Gaziantep, dem größten Mosaiken-Museum der Welt, doch bisher war es dort sehr allein: Viele andere große Stücke des Bodenmosaiks waren lange vor der Ankunft von Ergec gestohlen worden. Wie das vor sich ging, berichtete ein Bauer aus der Nähe dem Forscher freimütig: Immer wenn er selbst oder jemand aus seiner Familie das Geld für eine Hochzeit oder eine größere Anschaffung brauchte, griff er sich ein Stück von einem Mosaik und verkaufte es auf dem Schwarzmarkt.

Über Jahrzehnte ging das so, denn lange waren die Mosaiken von Zeugma ungeschützt. Welche Schätze auf diese Weise unwiederbringlich verloren gingen, ist unbekannt. Nur selten tauchen wertvolle Stücke wieder auf – beim Bodenmosaik von Zeugma war das fast 10 000 Kilometer von der Villa am Euphrat entfernt der Fall.

Die Bowling Green State University im US-Bundesstaat Ohio hatte in den 60er-Jahren einem Antiquitätenhändler für 35 000 Dollar ein Dutzend Mosaike abgekauft, die damals als Stücke aus Antiochien, südwestlich von Zeugma, ausgegeben wurden. Erst eine Untersuchung vor einigen Jahren ergab, dass die Bilder aus demselben Esszimmer in Zeugma stammen wie das „Zigeunermädchen“. Nach langwierigen Verhandlungen hat die US-Hochschule die Mosaiken nun zurückgegeben, wo sie im Museum von Gaziantep ausgestellt werden sollen.

Doch auch nach der Rückkehr der Mosaike wird eine Frage unbeantwortet bleiben: Wer war die junge Frau, die als „Zigeunermädchen“ verewigt wurde? Der Archäologe Ergec erinnert sich noch gut an den Moment, als er das Gesicht freilegte: „Sie hat uns sofort angelächelt“, sagte der Forscher. „Wir haben uns gefragt, wer sie wohl ist, aber wir wissen es nicht.“ Das „Zigeunermädchen“ behält sein Geheimnis für sich.

Wem gehören diese Kunstschätze? Länder wie die Türkei fordern antike Kunstschätze zurück. Allerdings haben die Kulturen, die jene hervorgebracht haben, mit der heutigen Türkei nichts zu tun, denn die türkischen Armeen eroberten Anatolien erst im Lauf des späten Mittelalters. Um die Kunstwerke gibt es immer wieder Streit:

Pergamonaltar: Das riesige Kunstwerk aus dem 2. Jahrhundert vor Christus mit dem weltberühmten Figurenfries steht im gleichnamigen Museum in Berlin, das zurzeit renoviert wird. Ein erster Bau wurde zwischen 1897 und 1899 eigens für diesen Altar errichtet, ein zweiter bis 1930 fertiggestellt. Der Altar mit seinen Reliefplatten war ab 1878 von deutschen Archäologen gesichert und in einzelnen Teilen nach Berlin gebracht worden. Grundlage war ein Abkommen zwischen der damaligen osmanischen und der deutschen Regierung, die die Hauptstadt kulturell aufwerten wollte. Zuvor hatten Experten mit Entsetzen festgestellt, dass Einheimische den antiken Burgberg als Steinbruch plünderten und Marmor zu Kalk brannten. Die türkische Regierung fordert den Altar von Zeit zu Zeit zurück – doch kaum mit Aussicht auf Erfolg. Mosaik frei bei Namensnennung | Bild: Bowling Green State University Sphinx von Hattuscha: Die 3400 Jahre alte Figur aus dem Stadttor der alt-anatolischen Stadt Hattuscha wurde 2011 nach einem massiven türkischen Erpressungsversuch zurückgegeben. Deutsche Archäologen hatten seit 1906 beim anatolischen Ort Bogazköy gegraben und dort zwei geflügelte Löwenfiguren entdeckt. Beide wurden zwecks Restaurierung 1915 nach Berlin gebracht, eine Figur gab man 1924 an die kurz zuvor neu gegründete Türkei zurück. Die Rückgabe der zweiten Sphinx wurde offiziell als „freiwillige Geste der deutsch-türkischen Freundschaft“ deklariert. Das war nur die halbe Wahrheit. Der türkische Kulturminister Ertugrul Günay hatte damit gedroht, den deutschen Archäologen die Grabungslizenz für Hattuscha zu entziehen, wo wertvolle Entdeckungen gemacht wurden.

Die 3400 Jahre alte Figur aus dem Stadttor der alt-anatolischen Stadt Hattuscha wurde 2011 nach einem massiven türkischen Erpressungsversuch zurückgegeben. Deutsche Archäologen hatten seit 1906 beim anatolischen Ort Bogazköy gegraben und dort zwei geflügelte Löwenfiguren entdeckt. Beide wurden zwecks Restaurierung 1915 nach Berlin gebracht, eine Figur gab man 1924 an die kurz zuvor neu gegründete Türkei zurück. Die Rückgabe der zweiten Sphinx wurde offiziell als „freiwillige Geste der deutsch-türkischen Freundschaft“ deklariert. Das war nur die halbe Wahrheit. Der türkische Kulturminister Ertugrul Günay hatte damit gedroht, den deutschen Archäologen die Grabungslizenz für Hattuscha zu entziehen, wo wertvolle Entdeckungen gemacht wurden. Schatz des Priamos: Auch dessen rund 3000 Jahre alten Kult- und Schmuckgegenstände, die vom deutschen Ausgräber Heinrich Schliemann 1873 auf dem Gebiet des antiken Troja gefunden wurden, will die Türkei zurück. Es handelt sich um mehr als 8000 Einzelteile (viele davon Knöpfe und Ringe). Obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre, verschwieg Schliemann den Fund den osmanischen Behörden und brachte ihn nach Deutschland. Zunächst zeigte er den Schatz in London, ab 1882 stellte er ihn in Berlin aus, ab 1885 im Museum für Völkerkunde. Der in Kisten verpackte Schatz fiel 1945 der Roten Armee in die Hände. Er wurde ins Moskauer Puschkin-Museum gebracht, seine Existenz aber lange geleugnet. Erst 1996 wurde er öffentlich gezeigt. Eine Rückgabe des geraubten Schatzes lehnt Russland ab. Nur wenige Stücke sind an die DDR und 1992 auch an Deutschland zurückgegeben worden und im Neuen Museum in Berlin zu sehen.

Auch dessen rund 3000 Jahre alten Kult- und Schmuckgegenstände, die vom deutschen Ausgräber Heinrich Schliemann 1873 auf dem Gebiet des antiken Troja gefunden wurden, will die Türkei zurück. Es handelt sich um mehr als 8000 Einzelteile (viele davon Knöpfe und Ringe). Obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre, verschwieg Schliemann den Fund den osmanischen Behörden und brachte ihn nach Deutschland. Zunächst zeigte er den Schatz in London, ab 1882 stellte er ihn in Berlin aus, ab 1885 im Museum für Völkerkunde. Der in Kisten verpackte Schatz fiel 1945 der Roten Armee in die Hände. Er wurde ins Moskauer Puschkin-Museum gebracht, seine Existenz aber lange geleugnet. Erst 1996 wurde er öffentlich gezeigt. Eine Rückgabe des geraubten Schatzes lehnt Russland ab. Nur wenige Stücke sind an die DDR und 1992 auch an Deutschland zurückgegeben worden und im Neuen Museum in Berlin zu sehen. Geraubt und nie zurückgegeben: In den vergangenen 1000 Jahren wurden in Europa unermessliche (Kunst-)Schätze geplündert, die nie Ländern ihrer Herkunft zurückgegeben wurden. Dazu gehört die Plünderung des christlichen Byzanz (heute Istanbul) durch ebenfalls christliche Kreuzfahrer im Jahr 1204. Vorne dabei waren die Truppen aus Venedig. Die Kunstwerke gelangten nach Norditalien und von dort teilweise auch in deutsche Kirchenschätze. Prominent war der Raub des Sarkophags mit den (angeblichen) Gebeinen der Heiligen Drei Könige in Mailand durch Kaiser Friedrich Barbarossa 1158. Heute ist der Schrein eine Attraktion im Kölner Dom. 1622, im Dreißigjährigen Krieg, wurde die berühmte Heidelberger Bibliotheca Palatina auf 200 Mauleseln nach Rom verfrachtet. Dort ist sie noch heute. (mic)

