Vernet 23. März 2020, 17:46 Uhr

Die Tragödie in den Alpen jährt sich zum fünften Mal: Wie an die Opfer des Germanwings-Unglücks erinnert wird

Vor fünf Jahren zerschellte der Germanwings-Airbus mit der Flugnummer 4U9525 an einem Berg in den Alpen. 150 Menschen starben – heute erinnern 149 Metallstäbe mit kleinen Fahnen am Unglücksort an die Opfer. Auch im westfälischen Haltern lebt die Erinnerung.