Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird es nochmal spannend: Während der Sender Pro7 mit dem Film "2012" die Welt untergehen lässt, sendet Sat.1 "Honig im Kopf" mit Til Schweiger und Dieter Hallervorden. Was sonst läuft, erfahren Sie in der Übersicht:

Für Kinder

Bibi & Tina – Tohuwabohu Total (ZDF, 10.15 Uhr)

Frau Holle (Das Erste, 11.15 Uhr)

Rio 2 – Dschungelfieber (Sat.1, 13.15 Uhr)

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (ZDF, 15.05 Uhr)

Bibi (Lina Larissa Strahl) und Tina (Lisa-Marie Koroll) erleben im Film "Tohuwabohu Toal" ihr viertes Kinoabenteuer. | Bild: Andreas Schlieter/DCM/dpa

Klassiker

Der kleine Lord (Das Erste, 09.30 Uhr)

Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin (Das Erste, 17.30 Uhr)

Filme für's Herz und für die Lachmuskeln

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns (VOX, 9.10 Uhr)

Spanglish (VOX, 11.10 Uhr)

10 Dinge, die ich an dir hasse (VOX, 16.15 Uhr)

Honig im Kopf (Sat.1, 20.15 Uhr)

Im Film "Honig im Kopf" leidet Amandus (Dieter Hallervorden) an Demenz. Seine Enkelin (Emma Schweiger) lässt ihn deswegen nicht im Stich. | Bild: Warner Bros./dpa

Action, Spannung und Fantasy

Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter (RTL, 13.30 Uhr)

2012 (Pro7, 17.30 Uhr)

Maleficent – Die dunkle Fee (RTL, 20.15 Uhr)

Independence Day: Wiederkehr (Pro7, 20.15 Uhr)

Die Reise zur geheimnisvollen Insel (VOX, 20.15 Uhr)

Eine Frage der Ehre (ZDF, 23.20 Uhr)

Erfahren Sie außerdem, was an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag läuft.