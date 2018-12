Auch die Klassiker dürfen am ersten Weihnachtsfeiertag nicht fehlen. Die Weihnachtsgeschichte, im Original von Charles Dickens, wird am Nachmittag von den Muppets erzählt. Es geht darum, wie der griesgrämige Ebenezer Scrooge den Geist der Weihnacht entdeckt. Was sonst noch läuft, steht in unserer Übersicht:

Für Kinder

Madagascar 2 (Sat.1, 12.50 Uhr)

Die Eiskönigin (RTL, 16.00 Uhr)

Heidi (ZDF, 17.20 Uhr)

Pets (RTL, 20.15 Uhr)

Klassiker

Die Muppets Weihnachtsgeschichte (RTL II, 13.20 Uhr)

Sissi, die junge Kaiserin (Das Erste, 17.35 Uhr)

Filme für's Herz und für die Lachmuskeln

Versprochen ist versprochen (RTL, 9.10 Uhr)

Fack Ju Göhte 2 (Pro7, 15.40 Uhr)

Titanic (Sat.1, 16.10 Uhr)

Kevin allein in New York (Sat.1, 20.15 Uhr)

Der Zoowärter (RTL, 21.55 Uhr)

Alles ist Liebe (ZDF, 23.20 Uhr)

Action, Spannung und Fantasy

Der Goldene Kompass (Pro7, 9.25 Uhr)

Robin Hood – König der Diebe (VOX, 10.45 Uhr)

Die Chroniken von Narnia – Die Reise auf der Morgenröte (Pro7, 11.20 Uhr)

Nachts im Museum 2 (VOX, 20.15 Uhr)

James Bond 007: Skyfall (Pro7, 20.15 Uhr)

Erfahren Sie außerdem, was an Heiligabend und am zweiten Weihnachtsfeiertag läuft.