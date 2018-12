Die Weihnachtsgeschenke sind ausgepackt, die dreckigen Teller in der Spülmaschine und die Familie sammelt sich mit vollen Mägen im heimischen Wohnzimmer. Damit Sie auch wissen, was dann im Fernsehen läuft, haben wir eine Übersicht zusammengestellt:

Für Kinder

Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt (ZDF, 09.15 Uhr)

Schneewittchen (Das Erste, 10.00 Uhr)

Der Grüffelo (ZDF, 10.55 Uhr)

Pippi Langstrumpf (ZDF, 11.55 Uhr)

Michel in der Suppenschüssel (ZDF, 13.25 Uhr)

Klassiker

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Das Erste, 12.00 Uhr)

Alle Sendetermine des Märchens im Überblick gibt es hier.

E.T. – Der Außerirdische (RTL II, 12.20 Uhr)

Familie Heinz Becker – Alle Jahre wieder (Das Erste, 14 Uhr)

Die Geister, die ich rief (Sat.1, 17.50 Uhr)

Sissi (Das Erste, 20.15 Uhr)

Die Feuerzangenbowle (Das Erste, 21.55 Uhr)

Der Prinz (Pavel Travnicek) passt Aschenbrödel (Libuse Safrankova) im Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" den verlorenen Schuh an (undatierte Filmszene). | Bild: WDR

Filme für's Herz und für die Lachmuskeln

Eine Prinzessin zu Weihnachten (VOX, 13.15 Uhr)

Ein Zwilling kommt selten allein (VOX, 15.05 Uhr)

Santa Clause – Eine schöne Bescherung (RTL, 16.55 Uhr)

Kevin allein zu Haus (Sat.1, 20.15 Uhr)

Action, Spannung und Fantasy

Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (RTL, 12.05 Uhr)

Ghostbusters – Die Geisterjäger (RTL II, 14.30 Uhr)

Transformers: Ära des Untergangs (Pro7, 17.15 Uhr)

Die fantastische Welt von Oz (VOX, 17.45 Uhr)

Der Herr der Ringe: Die Gefährten (Pro7, 20.15 Uhr)

Alice im Wunderland (VOX, 20.15 Uhr)

