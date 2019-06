von Sandra Trauner (dpa)

Deutschland schwitzt, und zwar gewaltig. Nach dem heißesten Tag der Geschichte sah es am Mittwoch zunächst nicht aus, doch der Juni-Rekord wurde schon am frühen Nachmittag geknackt: Im brandenburgischen Coschen an der deutsch-polnischen Grenze wurden nach vorläufigen Angaben um 14.50 Uhr satte 38,6 Grad gemessen. Nie war es laut Deutschem Wetterdienst in einem Juni hierzulande heißer. Den bisherigen Juni-Höchstwert hatten Meteorologen 1947 mit 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal erfasst.

Der Mittwoch fing schon ziemlich heiß an: Bereits mittags um 12 Uhr wurden in Genthin in Sachsen-Anhalt 35,9 Grad gemessen. Eine Stunde später fiel in Sachsen der Juni-Rekord für das Bundesland: 36,9 Grad. Die Hitzewelle, für die heiße Luft aus der Sahara verantwortlich ist, erreichte damit ihren vorläufigen Höhepunkt – der Temperaturrekord in Deutschland werde damit aber voraussichtlich nicht gefährdet, sagte Meteorologe Sebastian Schappert. Der liegt bei 40,3 Grad, aufgestellt in Kitzingen im August 2015.

„Aber man merkt schon, dass die Leute einfach langsamer machen müssen“

Hoch „Ulla“ ließ die Menschen in Deutschland trotzdem mächtig schwitzen. Auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens beispielsweise strahlte die Hitze brutal vom Betonboden. „Da kann man noch mal zehn Grad zu den Thermometerwerten hinzurechnen“, sagt Udo Schuh, Stellenleiter des Abfertigungsbereichs. Schlapp gemacht habe bisher keiner der Kollegen, die unter Extrembedingungen Schwerstarbeit leisten. „Aber man merkt schon, dass die Leute einfach langsamer machen müssen.“

Die Hitze wirkte sich auch auf das politische Leben aus. So dürfen Bedienstete und Abgeordnete im hessischen Landtag statt im Sakko oder Kostüm mal in kurzer Hose oder im Sommerhemd arbeiten, hieß es. In NRW wurden die Kleidungsvorschriften ebenfalls gelockert: Beim Plenum durften die Männer ihre Jacketts zumindest auf den Plätzen im Plenarsaal ausziehen. Wer ans Rednerpult trete, müsse es aber wieder anziehen, um den „nötigen Respekt“ zu gewährleisten.

Gefahr der steigenden Waldbrandgefahr

In München lockerte der Stadtrat die Vorschriften für seine Bürger: Frauen dürfen sich an der Isar nun oben ohne sonnen. Das hat der Münchner Stadtrat einstimmig beschlossen. Ein Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion zur städtischen Badebekleidungsverordnung wurde ohne Gegenstimme angenommen. Die Verordnung schreibt vor, dass außerhalb ausgewiesener FKK-Flächen Badebekleidung getragen werden muss, ließ aber bislang offen, was Badebekleidung bedeutet. Dies soll sich künftig ändern, indem die Verordnung konkret beschreibt, dass „die primären Geschlechtsteile bedeckt“ sein müssen. Will heißen: Eine Badehose reicht. Weder Männer noch Frauen müssen demnach Oberteile tragen.

Die Folgen der Trockenheit waren auch in der Natur zu spüren. Vor allem die Waldbrandgefahr war in einigen Regionen sehr hoch. In Sachsen etwa gilt laut Staatsbetrieb Sachsenforst teilweise die höchste Warnstufe 5. In der Lieberoser Heide in Brandenburg brennt es bereits auf 100 Hektar. In Ostwestfalen kämpfen Wasserversorger bereits mit Trinkwasser-Engpässen. Betroffen sind den Angaben zufolge die Städte Löhne, Bad Oeynhausen sowie einige Gemeinden. Bürger sind aufgerufen, auf das Sprengen ihrer Gärten und das Befüllen von Pools mit Trinkwasser zu verzichten.

Abkühlung nur kurzfristig in Sicht

Von den extremen Temperaturen ist allerdings nicht nur Deutschland betroffen; auch in anderen Ländern Europas ächzen die Menschen unter der Hitze. Im Großraum Paris wurde der Autoverkehr wegen hoher Ozonbelastung eingeschränkt. In Frankreich warnen die Behörden in dieser Woche vor Temperaturen um die 40 Grad. In Spanien hingegen werden in einigen Landesteilen am Wochenende bis zu 44 Grad erwartet.

In Deutschland ist etwas Entspannung in Sicht: Am Donnerstag wird es zumindest im Norden kühler, wie der DWD mitteilte. In Hamburg kühlt es demnach auf knapp 30 Grad runter. Der Süden muss aber weiter schwitzen. Am Oberrhein bleibt es heiß bei 37 oder 38 Grad. Am Freitag geht‘s noch mal weiter runter. Die leichte Abkühlung hält aber nicht lange an – am Samstag kommt schon die nächste Welle heißer Sahara-Luft zu uns.

Tieren helfen Die Hitzewelle setzt auch Wildtieren zu. Wer will, kann den Tieren jedoch helfen, erklärt der Nabu. Igel, Insekten und Vögel freuen sich über eine Tränke mit Wasser vor Haustüren oder auf Terrassen und Balkonen. Allerdings sollte man jeden Tag frisches Wasser einfüllen und die Tränke dazwischen reinigen. Wer einen kleinen Stein oder ein Stück Holz einlegt, ermöglicht Insekten, zu trinken, ohne dass sie Gefahr laufen, zu ertrinken. Als Gefäß eignet sich vieles, etwa eine flache Schüssel oder ein Blumentopf-Untersetzer. (dod)

Die Ungerechtigkeit mit Hitzefrei Ein Schüler hat drei große Träume: Ferien, Stundenausfall und Hitzefrei. Doch Letzteres gibt es vielerorts immer seltener, obwohl es im Schnitt immer heißer wird. Wieso? Was ist die rechtliche Grundlage? Knapp zusammengefasst: Jeder Rektor kann machen, was er will. Zwar empfiehlt das baden-württembergische Kultusministerium noch, sich an einer alten Regel zu orientieren, wonach um 11 Uhr 25 Grad im Schatten herrschen müssen, damit die letzten Schulstunden ausfallen dürfen. Frühestens solle nach der vierten Unterrichtsstunde Schluss sein. Bindend ist das aber nicht. Ebenso sollten die Rektoren benachbarter Schulen absprechen, wie sie sich verhalten – sie müssen es aber nicht. So kann in einer Stadt also bei jeder weiterführenden Schule eine andere Regel gelten – während die einen Schüler noch schmoren, liegen die anderen bereits am See oder im Schwimmbad. Kein Hitzefrei soll es generell für Berufsschulen und Oberstufen-Schüler im Gymnasium geben.

sache. (dod/nik/dpa)