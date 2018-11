von Stephan Brünjes

Samstagnachmittag: Ben beim Kindergeburtstag, Julia übernachtet bei einer Freundin. Und Bens und Julias Eltern? Sind nicht darauf vorbereitet. Moment, bitte nicht falsch verstehen – die beiden sind keine Rabeneltern. Ben hat selbstverständlich ein hübsch verpacktes Geschenk, Julia ihren Schlafsack, Deo und Zahnbürste dabei. Nicht vorbereitet sind Mama Anneke und Papa Dominik auf stundenlange „Frei-Zeiten“, die ihnen an diesem Samstag und seit einiger Zeit immer häufiger zuteil werden, weil Ben und Julia öfter und länger nestflüchtig sind.

Spontan-Reaktion ihrer Mutter diesmal: „Die Regale im Kleiderschrank auswischen und Fenster putzen, das wollte ich seit Wochen schon.“ Papas Reflex: Endlich diesen Mount Everest an Rechnungen, Kontoauszügen und ungeöffneten Briefen abtragen und abheften. Dann schon mal den Fünf-Tages-Plan für die kommende Woche checken: „Wann schreibt Ben eigentlich Englisch? Ist die Kirchenvorstandssitzung Mittwoch oder Donnerstag? Wer geht zum Elternabend?“, fragt Anneke beim Auswischen des Schlafzimmerschranks. Dominik übernimmt den Elternabend und fragt beim Blick in seinen Kalender zurück: „Warum ist Montag- und Dienstagabend nichts drin? Da haben wir bestimmt Termine übersehen.“ Nein, haben die beiden nicht. Ihnen fehlt bloß das Gefühl dafür, dass sich das familiäre Hamsterrad, in dem sie seit Jahren strampeln, auch mal langsamer drehen könnte.

Wieder zu zweit

Ist ja auch kein Wunder nach jahrelangem 24-Stunden-7-Tage-die-Woche-Bereitschaftsdienst für Ben und Julia: erst wickeln und windeln, dann kurieren und kutschieren, schließlich spielen und lernen. Deshalb üben Anneke und Dominik jetzt Zweisamkeit, denn bald werden Ben und Julia erst länger, schließlich dauerhaft weg sein. Und dann soll ihren Eltern mehr einfallen als Regale auswaschen und Rechnungen abheften. Abends mal gemütlich ein Glas Wein trinken. Oder spontan auf eine kleine Portion Penne Arrabiata zu ihrem Lieblings-Italiener – ja, das kriegen die beiden schon ganz gut hin. Und stellen dabei fest, ihre Gedanken kreisen zunächst doch um die Kinder und den Alltagsstress.

Ein durchaus normales, aber auch nicht ganz ungefährliches Phänomen, meint Guy Bodenmann vom Institut für Familienforschung der Uni Freiburg: „Stress, Hektik und wenig Zeit – dies sind die ärgsten Gegner einer guten Partnerschaft, denn Paare, die stressbedingt wenig Zeit miteinander verbringen, haben weniger Möglichkeiten der tieferen emotionalen Kommunikation.“ Bodenmanns Fazit: „Ehen unter Dauerstress sind oft wie Eisen: Lange Zeit nagt der Rost, bis es bricht.“

Experten sprechen sogar von einem Empty-Nest-Syndrom, das leere Nest. Es beschreibt die Trauer der Eltern, wenn die Kinder flügge werden. Doch der Auszug der Kinder birgt auch ganz neue Chancen.

Lang gehegte Pläne

Gut, dass es bei Anneke und Dominik höchstens ein wenig Flugrost ist. Und den kriegen sie schnell wieder runter. Zum Beispiel darüber, dass sie doch für genau diese jetzt beginnende Lebensphase schon Pläne gemacht hatten, damals, als die Kinder ihren Bewegungsspielraum schlagartig auf Babyphon-Reichweite reduzierten. Auf Partys wollten sie nicht ab zehn auf die Uhr schauen müssen, sondern mal wieder als letzte gehen, das Auto stehen lassen und beschwipst kichernd per Taxi nach Hause gondeln. Oder die Fahrt in den Urlaub nicht mehr planen wie Etappen der Tour de France. Sondern einfach Dienstagmittag los und sehen, wie weit sie kommen.

Nun haben sie diese Wünsche beim Italiener wieder hervorgekramt – wie verstaubte Bilder vom Dachboden. Und so wie man diese meist doch nicht mehr an die Wand hängt, sind auch manche der 15 Jahre alten Wünsche vergilbt: Ziellos in Urlaub? Ja, schön war es, damals im siebten Semester nach zwei Wochen Zickzack-Gondelei im Käfer durch Italien am Lago Trasimeno einzutrudeln. Erstens würden Dominiks Bandscheiben das heute nicht mehr mitmachen, und zweitens ist auch nicht mehr der Weg das Ziel. Auch wenn die beiden das damals soo spießig fanden: Heute muss ein Fähnchen in die Landkarte, da geht’s hin.

Wünsche sammeln und umsetzen

Genauso wollen Anneke und Dominik jetzt auch gemeinsame Aktivitäten ohne Kinder angehen. Nicht freie Zeit auf sich zukommen lassen, sondern Freizeit zupackend gestalten. Neue Ziele kommen deshalb auf drei Blatt Papier mit folgenden Überschriften darauf: „Was möchte ich in diesem Jahr tun?“ „Was möchte ich in diesem Jahr haben?“ „Was möchte ich in den nächsten drei Jahren verändern?“ Sie schreiben wahllos auf, was ihnen einfällt, wohl wissend, dass dies ein wildes „Wünsch-Dir-Was-Sammelsurium“ wird. Aber zugleich auch ein Schaufenster in die Seelenlage des Partners mit so mancher Überraschung: „Nanu, du willst ernsthaft tanzen lernen – dagegen hast du dich doch jahrelang gewehrt?“ Nach Auswertung der Wunschlisten wird´s leider erst mal nichts mit dem dreimonatigen Australien-Urlaub und dem Sportcoupé. Aber der Tanzkurs bleibt übrig und auch das Projekt „Rückeroberung von Räuberhöhlen“.

Was das ist? Ganz einfach: Als die Kinder kamen, war eifrig Nestbau angesagt. Nun gehen sie, also wird’s höchste Zeit für Nest-Umbau – da sind sich die Eltern schnell einig. Anders als ihre eigenen Eltern wollen Anneke und Dominik die Kinderzimmer nicht als Teenie-Museen einfrieren. Hier gilt perspektivisch das knallige Teppichhändler-Motto „Alles muss raus!“ Rein soll stattdessen eine Mini-Bibliothek mit dänischem Knister-Ofen in das eine Kinderzimmer und ein Billard-Zimmer ins andere. Ein Projekt, das die beiden langfristig in Angriff nehmen, damit Ben und Julia es nicht als Zwangsräumung missverstehen. Ihre Eltern merken früh: Dies ist nicht nur die Renovierung von zwei Räumen, sondern ein bisschen auch ihrer Partnerschaft.

Etwas Neues versuchen

Das geht genauso gut auch mit einem gemeinsamen Hobby! Egal ob Spanisch für Anfänger, Italienisch kochen für Fortgeschrittene oder Golf bis zur Platzreife: wichtig ist, immer genau zu checken, ob es wirklich beiden gleichermaßen Spaß macht. Nicht missgelaunt ausharren, um dem Partner eine Freude zu machen, sondern lieber nach ein paar Schnupperstunden einen Schlussstrich ziehen und etwas Neues versuchen. Noch ein guter Vorsatz: das Leben wieder mit mehr Überraschungen würzen. Zukünftig ist plötzlich genug Zeit da, mal wieder eine romantische Wochenend-Entführung auszuhecken – ohne dass der Partner auch nur einen blassen Schimmer hat, wo es hingeht.

Nein, nicht damit warten. Denn in gar nicht so ferner Zeit haben die eigenen Kinder selber Kinder. Und mit denen werden sie erneut Annekes und Dominiks Bewegungsspielraum auf Babyphon-Reichweite reduzieren: „Papa, wir sind Samstag eingeladen – ihr wollt bestimmt eure Enkel wiedersehen und ein bisschen babysitten – oder?“

Ratgeber Hotel Mama oder ausziehen? - Wo es sich im Studium am besten lebt Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein