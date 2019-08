Wochenrückblick vor 17 Stunden

Die CSU ist die neue Klimaschutzpartei und die Region landet nicht auf dem Abstellgleis: Was wir in dieser Woche gelernt haben

Forscher wollen menschliche Organe in Tieren züchten und wie Schiedsrichter Deniz Aytekin auf dem Feld gestikuliert. Was bleibt hängen? Sechs Dinge, die wir in dieser Woche gelernt haben.