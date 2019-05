von Luisa Mayer

Inzwischen muss man sie in den Kühlregalen der Supermärkte fast suchen: die klassische Butter. Ins Sichtfeld der Verbraucher sind ihre Vertreter in der praktischen Plastikverpackung gerutscht. Sie werben mit Versprechen wie „buttrig im Geschmack“, „gekühlt streichbar“ und „voller gesunder Fettsäuren“. In der Zusammensetzung unterscheiden sich die Produkte stark. Folgende Tipps helfen bei der Auswahl:

