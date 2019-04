Weil eine Schuldnerin in der Stadt Ahlen im Münsterland ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen war, griff man dort zu ungewöhnlichen Mitteln. Die Frau hatte bei der Stadt rund 7000 Euro Schulden, weshalb im November vergangenen Jahres auf richterliche Anordnung hin ihre Wohnung nach pfändbaren Vermögenswerten durchsucht wurde. Dabei fanden die Vollziehungsbeamten allerdings nichts Wertvolles – nur einen Mops.

Kurzerhand auf Ebay verkauft

Der Hund, der auf den Namen „Edda“ hört, habe nach Auskunft der Schuldnerin bei der Anschaffung rund 2400 Euro gekostet. Also wurde das Tier später von den Vollziehungsbeamten abgeholt und kurzerhand im Internet verkauft. Damit ging der Streit um „Edda“ erst richtig los.

Die Käuferin des Mopses, eine Polizeibeamtin aus Wülfrath bei Wuppertal, hat jetzt nämlich einen der Vollziehungsbeamten der Stadt Ahlen angezeigt. Sie fühlt sich nach Angaben ihres Anwalts betrogen, nachdem sie „Edda“ über Ebay für 690 Euro erstanden hatte. In der Internet-Offerte habe der Vollziehungsbeamte das Tier als „kerngesund“ bezeichnet und einen Preis von „750 Euro VB“ angegeben.

Tatsächlich, so der Anwalt weiter, habe der Beamte gewusst, dass der Mops krank und höchstens 400 Euro wert gewesen sei. Seine Mandantin habe deshalb bereits Tierarztkosten von mehreren Tausend Euro gehabt. Er hat daher auch die Stadt zivilrechtlich verklagt.

Die Affäre um den verkauften Mops wurde damit zum Kriminalfall: Nach der Prüfung einer Strafanzeige wegen Betruges sieht die zuständige Staatsanwaltschaft Münster einen Anfangsverdacht bestätigt und hat nun Ermittlungen eingeleitet.

19 Seiten Gutachten

Zuvor hatte die Stadt Ahlen ein denkwürdiges Gutachten bei der renommierten Kanzlei Wolter Hoppenberg in Auftrag gegeben. Diese sollte überprüfen, inwieweit die Verpfändung des Mopses rechtens gewesen sei. Dazu rekonstruierte ein dreiköpfiges Team der Kanzlei den Fall, der inzwischen weit über das Münsterland hinaus bekannt geworden ist. Das 19-seitige Gutachten enthüllt dabei ein ziemlich robustes Vorgehen der Beamten.

Ein Rechtsgutachten für einen gepfändeten Mops – so etwas hat es in Deutschland wohl noch nie gegeben. Die Stadt Ahlen hat damit jetzt schriftlich, dass sie Hund "Edda" einziehen und im Internet verkaufen durfte. Das 19-seitige Papier ist unfreiwillig unterhaltsam. | Bild: Martin Gerten/dpa

Durfte „Edda“ also einfach verkauft werden? Ja, lautet das Urteil der Gutachter der Kanzlei. Die Mops-Pfändung sei zulässig gewesen, da Frauchen sich „besonders hartnäckig“ geweigert habe, ihre Schulden zu bezahlen. Vielmehr habe sie stattdessen auch noch den teuren Hund gekauft: „Eine bewusste Missachtung bestehender Zahlungsverpflichtungen“, heißt es in dem Gutachten. Auch die emotionale Bindung zum Mops könne so groß nicht sein, so die Rechtsexperten, da die Frau „keine Anstrengungen unternommen hat, den Hund zurückzuerlangen“. Das Angebot der Stadt, die Pfändung rückgängig zu machen, habe sie sogar abgelehnt.

Tausende Euro Tierarztkosten

Einen Persilschein stellt die Kanzlei der Stadt mit dem Gutachten allerdings nicht aus. So ist von „Form- bzw. Verfahrensfehlern“ bei der Ebay-Versteigerung die Rede. Die seien aber nicht entscheidend. Ahlens Bürgermeister Alexander Berger kündigte dennoch eine Dienstanweisung an, „damit sich ein ähnlicher Fehler in Zukunft nicht wiederholt“.

Mops "Edda" mit ihrer neuen Besitzerin, einer Polizeibeamtin aus Wülfrath bei Wuppertal. Sie hat den Hund nun in "Wilma" umbenannt. | Bild: Guido Kirchner/dpa

Hat die Pfoten-Posse damit ein Ende? Wohl kaum. „Eddas“ Frauchen, die den Mops in „Wilma“ umtaufte, will mit ihrer Klage gegen die Stadt den Kaufpreis von 690 Euro zurückfordern und ebenso das Geld für die Tierarztkosten. Ihr Anwalt kritisierte auch, dass die Verwaltung ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hat, laut dem die Pfändung und der Verkauf des Hundes rechtmäßig gewesen seien. „Das ist enttäuschend für das Rechtsgefühl jedes redlich denkenden Bürgers“, sagt er. (dpa)