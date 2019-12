von Tobias Lange

Zusammengestellt von Tobias Lange. Quelle: Digitales Familienwörterbuch Deutschlands.

Als „hoveman“ wurden Verwalter eines Landgutes oder Besitzer eines Hofs bezeichnet. Als Familienname gibt es Hoffmann 71 440 Mal in Deutschland – hauptsächlich an der Grenze zu Frankreich.

Der Name Schulz kommt 73 736 Mal vor. Er lässt sich auf den Schultheiß zurückführen, wie früher Beamte, später auch der Dorfvorsteher bezeichnet wurden. Noch heute wird ein Bürgermeister Schultes genannt. Als Name konzentriert sich Schulz vor allem im Grenzgebiet zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.

Der Name Becker hat seine Wurzeln im gleichlautenden mittelhochdeutschen Wort. Übersetzt wird es heute mit dem Beruf Bäcker. Als Familienname ist Becker hauptsächlich in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfahlen und Hessen anzutreffen. Insgesamt kommt er in Deutschland 74 009 Mal vor.

Als Wagener wurde im Mittelalter eine Person bezeichnet, der als Wagenbauer tätig war. Daraus hat sich der Wagner entwickelt, der sich in Deutschland 79 732 Mal als Familienname finden lässt. Was das Verbreitungsgebiet angeht, gibt es keine markanten Auffälligkeiten. Er ist in der gesamten südlichen Hälfte zu finden.

Der Meyer kommt vom lateinischen „maior“, was der Größere bedeutet. Im Mittelalter war ein Meier für die Aufsicht über die Bewirtschaftung des Besitzes eines Grundherrn verantwortlich. Meyer gibt es 83 586 Mal – hauptsächlich in Niedersachsen. Varianten wie Meier oder Maier kommen je auf 30 000 bis 40 000.

Aus dem mittelhochdeutschen Begriff „wëber“ und dem Mittelniederdeutschen „wever“ leitet sich der heutige Beruf Weber ab. Als Familienname ist der Weber in Deutschland insgesamt 86 061 Mal – überwiegend im Südwesten – zu finden.

Den Familiennamen Fischer gibt es 97 658 Mal in Deutschland. Und auch dieser Name hat seine Wurzeln in einem Beruf. Im Mittelhochdeutschen gibt es den „vischer“, aus dem der Fischer wurde. Der Name konzentriert sich hauptsächlich im Südosten. Auch im Küstengebiet zu den Ostfriesischen Inseln ist her häufig zu finden.

Auch bei Schneider liegen die Ursprünge im gleichlautenden Beruf. Im Mittelhochdeutschen ist ein „snider“ jemand, der etwas schneidet. Den Familiennamen gibt es in Deutschland 115 749 Mal und er kommt überwiegend im Westen des Landes vor. Norddeutschland ist hingegen beinahe gänzlich Schneider-frei.

Noch deutlich weniger häufig als Platz eins ist der Name Schmidt, der hierzulande 190 584 Mal auftaucht – insbesondere in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Thüringen. Der Name leitet sich von dem Beruf Schmied – mittelhochdeutsch „smit“ – ab. Die Vielzahl von Schreibweisen ist laut Experten ein Beleg für die große Bedeutung des Berufs.

Mit 256 003 Nennungen steht Müller laut dem Digitalen Familienwörterbuch Deutschlands an der Spitze der häufigsten Nachnahmen. Das Wort bezeichnet den Betreiber einer Mühle und lässt sich geschichtlich auf den lateinischen Begriff „molinarius“ – also Müller – zurückführen. Besonders häufig ist Müller als Name im Südwesten Deutschlands zu finden.