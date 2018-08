von dpa und AFP

Ein Flugzeug der deutschen Fluggesellschaft Condor ist am Donnerstag mit etwa 250 Passagieren an Bord nach einer Bombenalarm auf Kreta außerplanmäßig zwischengelandet. Der Pilot der Maschine habe den Kontrollturm am Flughafen in Chania um Landeerlaubnis gebeten, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. „Das Flugzeug wurde evakuiert, die Passagiere sind gesund und unversehrt.“

Nach Polizeiangaben bat der Pilot um Landeerlaubnis, nachdem er Informationen erhalten habe, wonach sich Sprengstoff an Bord befinde. Die Überprüfung des Flugzeuges durch den Sicherheitsdienst des Flughafens und die Polizei dauerten demnach am Donnerstagabend noch an.

Die Maschine war auf dem Weg vom ägyptischen Hurghada, wo sie um 17.34 Uhr gestartet war, nach Düsseldorf.

