von Annette Reuther

Der Mann sei am Freitag an der Sellagruppe unterwegs gewesen, als er etwa 400 Meter abstürzte, erklärte die italienische Bergwacht am Samstag. Der 51-Jährige sei mit seiner Freundin aufgebrochen, die dann aber über die Piste abgefahren sei. Beim Rückweg von der Tour habe er den falschen Eingang zu einer Schlucht genommen und sei über einen Eiswasserfall hinabgestürzt. Die Bergrettung habe mit einem Hubschrauber zunächst die Ski und dann die Leiche des Mannes gefunden. Woher das Opfer in Deutschland kam, konnte der Sprecher nicht sagen.

(dpa)