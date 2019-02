Mehr als 120 Stundenkilometer zu schnell ist ein Deutscher in der Schweiz mit seinem Auto in eine Polizeikontrolle geraten. Der 34-Jährige raste mit 249 Kilometern in der Stunde über eine Autobahn mit Tempolimit 120, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Rasen ist in der Schweiz eine Straftat.

Deutschem Raser droht Gefängnis

Nach Artikel 90 des Straßenverkehrsgesetzes drohen bei einer derartigen Geschwindigkeitsüberschreitung ein bis vier Jahre Haft. Als die mobile Polizeikontrolle ihn in der Nacht zum Sonntag stoppte, war der Mann, der in der Nähe von Basel lebt, auf der Autobahn A7 bei Frauenfeld südlich des Bodensees in Richtung Deutschland unterwegs.

Verkehr 15 Euro Bußgeld in Deutschland, 120 Franken in der Schweiz: Das kosten Verstöße hier und bei unseren Nachbarn – ein Vergleich Das könnte Sie auch interessieren

Er wurde vorläufig festgenommen und musste seinen Führerschein abgeben. Das Auto wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Vergangenen Oktober vollstreckte ein deutsches Gericht das Schweizer Urteil gegen den sogenannten "Gotthard-Raser". Der Mann aus Baden-Württemberg sitzt seitdem im Gefängnis. (dpa)