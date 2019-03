von Christina Horsten, dpa und Alexander Michel

Auf den ersten Blick wirkt alles wie früher: Leuchtend weiße Eisberge schwimmen im dunkelblauen Meer, in den Wellen lassen sich Seeotter treiben. Aber hinter der scheinbaren Idylle des Prinz-William-Sund vor der Küste Alaskas verbergen sich immer noch Spuren einer der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte der USA.

Ein Helfer hält einen Seevogel mit ölverschmiertem Gefieder. | Bild: DB/dpa

Am 24. März 1989 rammte der US-Tanker „Exxon Valdez“ dort das Bligh-Riff und schlug leck. Rund 40 000 Tonnen Rohöl liefen aus und verseuchten einen rund 2400 Kilometer langen und zerklüfteten Küstenstreifen.

Von dem Öl des Frachters „Grande America“, der vor wenigen Tagen vor der französischen Atlantikküste gesunken ist, erwarten Experten dagegen weniger schlimme Auswirkungen. Er enthielt nach Medienangaben rund 2200 Tonnen Schweröl und hatte Container und Fahrzeuge transportiert.

Die französische Küste könnte zumindest in den nächsten Tagen von einer Ölpest verschont bleiben, hatte die zuständige Seepräfektur Anfang der Woche mitgeteilt. Weil sich das Wetter verbessert habe, hätten die Einsatzkräfte viel effektiver arbeiten können.

Der Kapitän schläft

Am 24. März 1989 ist es kurz nach Mitternacht, als der mit 163 000 Tonnen Rohöl aus der Trans-Alaska-Pipeline beladene Tanker auf dem Weg nach Kalifornien bei ruhiger See auf das Riff läuft. Kapitän Joseph Hazelwood (42) schläft einen Rausch aus. Er hat einem weniger erfahrenen Offizier das Kommando überlassen.

Später bestätigen Funkgespräche mit der Küstenwache, die kurz nach dem Auflaufen des Schiffes geführt worden waren, dass Hazelwood alkoholisiert war. Er leidet unter Trunksucht und hat noch nicht einmal einen Auto-Führerschein, weil er den bei einer Polizeikontrolle 1988 hatte abgeben müssen.

Die Gegend an der Küste Alaskas ist schwer zugänglich, nur per Flugzeug, Hubschrauber oder Schiff erreichbar, darum gestaltet sich der Noteinsatz schwierig.

Die Folgen des Unglücks sind dramatisch: Die Fischerei kommt zeitweise zum Erliegen. Viele Familien, ganze Orte stehen vor dem Ruin. Der Ölkonzern Exxon wird mit Klagen überzogen und muss schließlich Milliarden für Säuberungen, Schadenersatz und Geldbußen zahlen.

Mit Hochdruck gegen den Dreck: Arbeiter reinigen Steine vom Ölschlick. | Bild: US Coast Guard/EPA/dpa

Viele neue Regelungen und Vorsichtsmaßnahmen werden nach der Tanker-Katastrophe in Alaska eingeführt: In der Gegend sind nur noch doppelwandige Öltanker zugelassen, zudem müssen die Schiffe von mehreren Schleppern begleitet werden. Das Bligh-Riff ist mit einem Warnlicht markiert.

Besonders dramatisch – und bis heute spürbar – sind die Folgen für die Natur im Prinz-William-Sund, der vor dem Unglück eines der unberührtesten und artenreichsten Ökosysteme der USA war. Rund 250 000 Seevögel und Tausende weitere Tiere sterben an den Folgen der Ölpest, darunter Seeotter, Robben, Grauwale und Pazifische Heringe.

Die Auswirkungen der Giftstoffe machen sich bis heute bemerkbar: Vor allem in den Sedimenten der Uferzonen lagern Rohölreste. Die Forscher untersuchen die Gegend nach wie vor intensiv.

Das Öl blieb viel länger

„Ein wichtiger Faktor ist das verbleibende Öl“, sagte kürzlich der Wissenschaftler Jeffrey Short, der im Auftrag der US-Regierung die Untersuchungen nach dem Unglück leitete. „Wir haben herausgefunden, dass das Öl an den Küsten viel länger blieb als irgendwer vermutet hatte. Deswegen gab es langanhaltende Auswirkungen, denn die Tiere wurden dem immer wieder ausgesetzt.“

Seeotter-Bestände erholt

Einige Bestände wie die der Seeotter haben sich weitgehend erholt. Andere wie die Pazifischer Heringe, Lachse und Orcas noch nicht. „Die Erholung von Arten, die sehr sensibel in Hinblick auf die Langzeiteffekte von Ölverschmutzungen sind, kann Jahrzehnte dauern“, sagt Forscherin Brenda Ballachey, die vor rund fünf Jahren eine Bestandsaufnahme im Prinz-William-Sund an der Küste Alaskas gemacht hat.

Das „Exxon Valdez“-Unglück schockierte Menschen weltweit und brannte sich ins Gedächtnis ein – wurde aber schon einige Jahre später von einer anderen Öl-Katastrophe übertroffen: 2010 explodiert die Ölplattform „Deepwater Horizon“ im Golf von Mexiko. Fünf Monate lang sprudeln insgesamt rund 780 Millionen Liter Öl ins Meer – ein Vielfaches der bei der „Exxon Valdez“ ausgelaufenen Menge.

Die "Exxon Valdez" liegt fest, nachdem sie ein Riff gerammt hat und leckgeschlagen ist. | Bild: US Coast Guard/EPA/dpa

Und was geschah mit dem Kapitän des Unglücksschiffs? Er wurde nach der Havarie festgenommen, nachdem den Ermittlern sein Alkoholdunst aufgefallen war. Er muss eine Kaution hinterlegen und wird angeklagt.

Das Gericht spricht ihn von allen Anklagepunkten frei, da ihm kein kriminelles Verhalten nachgewiesen werden kann. Hazelwood muss lediglich eine Geldstrafe von 50 000 Dollar zahlen – wegen illegalen Ablassens von Öl. Er bekommt sein Kapitänspatent zurück, wird aber für neun Monate gesperrt war. Ein Kommando will ihm kein Reeder mehr anvertrauen und so heuert Hazelwood woanders an: als Sachverständiger bei einer Seeversicherung.