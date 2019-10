Berlin 11. Oktober 2019, 19:24 Uhr

Der Staat sagt arabischen Clans den Kampf an – die werden immer dreister

In Berlin fordern arabische Familien den Rechtsstaat heraus. In gleich mehreren Prozessen geht es um schwere Kriminalität, in die Mitglieder arabischer Clanfamilien verwickelt sind. Zu den spektakulären Fällen gehört der Goldraub im Berliner Bode-Museum. Das Raubgut, eine Münze im Wert von mehreren Millionen Euro, wurde auffenbar zerteilt und verkauft.