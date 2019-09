Die Bodensee-Region kann sich über ein perfektes Spätsommerwochenende freuen: Für Samstag und Sonntag werden Temperaturen bis 26 Grad erwartet – und das bei praktisch garantiertem Sonnenschein.

Paul Dilger, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, gibt sich euphorisch: „Für mich wäre das Badewetter“, sagt er dem SÜDKURIER. Die Messstation in Kressbronn zeigt aktuell 19 Grad Wassertemperatur an. „Die Sonne und die angenehmen Außentemperatur helfen da natürlich.“

Frisch in den Morgenstunden

Frieren müssen bestenfalls die frühen Vögel in den Strandbädern: In der Nacht kühlt es rund um den See auf 12 Grad ab. „Das sind nicht mehr die sommerlichen Werte, die wir in den vergangenen Wochen gewöhnt waren“, sagt Dilger. Dennoch entsprächen die aktuellen Werte vollkommen der Jahreszeit: „Diese Temperaturschwankungen sind absolut normal“, bestätigt der Meteorologe, auch wenn „es in den vergangenen beiden Jahren um diese Zeit deutlich wärmer war“.

Das schöne Wetter verdankt die Region einem aktuellen Hochdruckgebiet: „Das bedeutet viel Sonnenschein“, erklärt Dilger. Am Samstag wir das Wetter ähnlich gut wie am Freitag, „mit hohen Sonnenanteile und Höchstwerten, die in der Bodenseeregion knapp an die 25 Grad erreichen“, prognostiziert der Meteorologe. Die angenehmen Temperaturen würden auch durch den See begünstigt, fügt Dilger hinzu.

Nicht nur am Bodensee, sondern in ganz Europa kehrt der Sommer noch einmal zurück: „Wir profitieren von einer langen Hochdruckbrücke, die vom Ostatlantik über Mitteleuropa bis in die Ukraine reicht“, so Dilger weiter.

Sonne satt

Auch der Sonntag werde somit ein Tag mit viel Sonnenschein. Allerdings melden sich auch Vorboten des Herbstes: „ Am Wochenende kann es eventuell zu Nebel und Hochnebel kommen, der aber nicht langanhaltend ist“, sagt der Meteorologe.

Ob es das letzte schöne Spätsommerwochenende wird? „Das kann ich nicht sagen. Der September ist noch lange, da kann sich noch viel tun.“