Das Großfeuer auf einem Hofgut bei Gaienhofen hat einen Millionenschaden angerichtet. Die Polizei ermittelt. Von großen Bränden blieben auch verschiedene Orte in der Bodensee-Region, aber auch darüber hinaus nicht verschont: Der jüngste Brand geschah im Europapark in Rust. Der Schaden geht in die Millionen.

Den Konstanzern sind zwei große Brände im Gedächtnis geblieben: Der Brand im Schwaketenbad 2015 und fünf Jahre davor das verherrende Feuer in der Altstadt. Der Schaden ist bei solchen Bränden immer groß - Hab und Gut von materiellem und auch ideellem Wert fällt dem Feuer zum Opfer. Diese Brände aus der Region sind unvergessen:

26. Mai 2018: Großbrand im Europa-Park in Rust

Großbrand im Europapark Rust: Die Rauchwolken sind beißend, grau und kilometerweit zu sehen. | Bild: Joost Derijck (dpa)

Was war passiert?

Im Mai 2018 brannte eine Lagerhalle im Europapark in Rust. Das Feuer hatte sich von der Lagerhalle in Windeseile ausgebreitet, Teile des skandinavischen und holländischen Themenbereichs in Schutt und Asche gelegt. Tage nach dem Brand schreibt der Geschäftsführer des Vergnügungsparks, Michael Mack, auf Twitter: „Wir haben ,Piraten von Batavia’ und Norwegen komplett verloren!“. Es sei ein trauriger Tag für den Europapark, er könne seine Gefühle nicht in Worte fassen.

Was war die Ursache?

Die Polizei fand keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Ursache liegt, laut Mitteilung der Polizei, eher im skandinavischen Themenbereich des Parks: Beim sogenannten Fjord Rafting haben die Ermittler den Brandherd ausgemacht. Ursache sei ein technischer Defekt, den das Polizeipräsidium Offenburg auf Nachfrage hin nicht konkretisierte.

Wie viele Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren vor Ort?

Mehr als 500 Helfer von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei aus dem Südwesten waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen und die Besucher in Sicherheit zu bringen.

Wurde bei dem Brand jemand verletzt?

Gegen 22 Uhr meldete die Polizei: Feuer unter Kontrolle und, keiner der 25 000 Besucher verletzt. Einige Feuerwehrmänner trugen Rauchgasvergiftungen davon. Sie sollen das Krankenhaus aber später wieder schnell verlassen haben.

Wie hoch ist der Schaden?

Der entstandene Schaden bewege sich im zweistelligen Millionenbereich, präzisierte ein Sprecher der Geschäftsleitung von Deutschlands größtem Freizeitpark. Wie lange ein Wiederaufbau der durch das Feuer zerstörten Anlagen dauern könnte, ist seinen Worten zufolge noch unklar.

7. Mai 2018: Schilfbrand im Naturschutzgebiet Seewiesenesch

Video: Thierry Fiegle

Was war passiert?

Im Mai 2018 brannte ein Schilfgebiet in einem Naturschutzgebiet am Bodenseeufer. Schwarze Rauchwolken zogen über das ganze Gebiet und erschwerten der Feuerwehr schon bei der Anfahrt die Sicht.

Was war die Ursache?

"Es könnte sein, dass Glasscherben oder Flaschen, die in der Sonne lagen, für das Feuer verantwortlich sind. Bei dem heißen Wetter kommt so etwas vor“, erläuterte Louis Laurösch, Feuerwehrkommandant von Friedrichshafen, nach dem Unglück. Bei starker Sonneneinstrahlung könne Glas wie ein Brennglas wirken. Die Untersuchung zur Brandursache dauert bis heute an.

Wie viele Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren vor Ort?

52 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen der Feuerwehren Friedrichshafen und Ailingen hatten mit der Hitze, schmalen Wegen und einem sich drehenden Wind zu kämpfen. "Es verlief alles nach Plan. Auch wenn der Einsatz anstrengend war", sagte Louis Laurösch am Tag nach dem Feuer.

Wurde bei dem Brand jemand verletzt?

Laut Laurösch wurde niemand verletzt. Anwohner aus einem benachbarten Stadtviertel Friedrichshafens hatten sich am Vormittag bei Feuerwehr und Polizei gemeldet, weil Ruß in das Wohngebiet geweht wurde. "Es handelte sich dabei um erkaltete abgebrannte Schilfreste, es bestand keine Brandgefahr", teilte die Stadtverwaltung Friedrichshafen mit.

Wie hoch ist der Schaden?

Der Schaden ist trotz des dreistündigen Einsatzes der Feuerwehr beträchtlich: Zehn Hektar Schilfwiese fielen laut ersten Schätzungen des Friedrichshafener Umweltamtes den Flammen zum Opfer. Das entspricht etwa 14 Fußballfeldern.

Nach dem Brand im Naturschutzgebiet erholt sich die Natur langsam wieder. | Bild: Sandro Kipar

10. März 2018: Kirchenbrand in Ravensburg

Im März brannte die Kirche Sankt Jodok in der Innenstadt von Ravensburg. 200 Feuerwehrleute sind an dem Einsatz beteiligt. | Bild: Felix Kästle/dpa

Was war passiert?

Im März 2018 kam es zu einem Feuer in der denkmalgeschützten Sankt Jodok-Kirche in der Altstadt von Ravensburg.

Was war die Ursache?

Fast zwei Wochen nach dem Brand nahmen die Ermittler einen 40-Jährigen fest. Der Mann aus dem Landkreis Ravensburg steht in dringendem Verdacht, das Feuer gelegt zu haben, hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung von der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz.

Demnach soll der Mann aus dem Landkreis Ravensburg am Morgen des 10. März zunächst ein Plakat in der katholischen Kirche St. Martin in Schlier angezündet haben. Das Feuer dort erlosch allerdings von selbst wieder und richtete nur wenig Sachschaden an.

Anschließend soll der Mann in der St. Jodok-Kirche eine Sitzgruppe in Brand gesetzt haben. Das Feuer griff schnell auf die Zwischendecke und von dort aus auf das Dach über, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wie viele Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren vor Ort?

Bei der Brandbekämpfung waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Zwar konnte der Brand schnell mit Hilfe von Drehleitern unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aber aufgrund der Höhe und der Bauweise der Kirche schwierig, so die Feuerwehr. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Weingarten half, die Dachhaut abzudecken, um Glutnester zu löschen.

Wurde bei dem Brand jemand verletzt?

Laut Polizeiangaben befanden sich beim Ausbruch des Feuers keine Menschen in dem Gebäude.

Wie hoch ist der Schaden?

Nach Schätzungen der Polizei ist durch das Feuer ein Schaden von mindestens zwei Millionen Euro entstanden. Viele Kunstschätze im Inneren der denkmalgeschützten Kirche konnten in Sicherheit gebracht werden.

Feuerwehrleute schauen sich nach dem Brand den Schaden in der Kirche Sankt Jodok in der Innenstadt von Ravensburg an. | Bild: Felix Kästle (dpa)

30. Mai 2017: Lagerhallenbrand in Radolfzell

Was war passiert?

In einer der Hallen des Entsorgungsbetriebes Riester in Radolfzell war ein Feuer ausgebrochen, das sich schließlich zu einem Großbrand ausweitete. Eine riesige Rauchwolke, die über dem Gebäude aufstieg, zog über die ganze Stadt. Nachbarn verständigten die Feuerwehr und die Besitzer.

Was war die Ursache?

"Bei dem Brand liegt keine Straftat, also eine Brandstiftung, oder eine technische Ursache vor", sagt Bernd Schmidt, Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Vielmehr seien vor dem Brand in der Lagerhalle riesige Müllberge gelagert worden. In dem Müll befand sich etwas entzündbares, was letztlich zu dem Brand geführt hatte, so Schmidt weiter.

Wie viele Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren vor Ort?

Beim Großbrand im Gewerbegebiet waren insgesamt 85 Feuerwehrleute aus Radolfzell, Güttingen, Liggeringen, Stahringen, Markelfingen und Singen im Einsatz. Polizeistreifen warnten Passanten und Autofahrer auf der Brücke über den Bahngleisen vor der Rauchentwicklung, nicht stehenzubleiben.

Wurde bei dem Brand jemand verletzt?

Nein, der Brand in einer der Hallen des Entsorgungsbetriebes brach aus, als in der Firma bereits Feierabend war.

Wie hoch ist der Schaden?

Die Höhe des entstandenen Schadens schätzt die Polizei auf rund zwei Millionen Euro. Die Sortieranlage in der ausgebrannten Halle wurde von den Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen, ebenso ein Bagger, der in einem der Tore stand. Die Flammen zerstörten auch einen Sattelauflieger. Die dazugehörige Zugmaschine konnte gerettet werden.

Großbrand bei der Firma Riester: Feuerwehrleute löschen die Flammen. | Bild: Löffler

4. Juli 2015: Brand im Schwaketenbad

Was war passiert?

Im Juli vor drei Jahren zerstörte ein veheerender Brand das beliebte Schwaketenbad in Konstanz. Innerhalb kürzester Zeit brannte das Schwimmbad komplett nieder.

Was war die Ursache?

Schweißerarbeiten im Dach des Schwimmbades. Das Ermittlungsverfahren ist mittlerweile abgeschlossen. Ermittelt wurde gegen vier Schweißerarbeiter, den Vorarbeiter sowie den Geschäftsführer der mit den Schweißerarbeiten beauftragten Firma. Das Verfahren gegen die vier Arbeiter wurde eingestellt. Hingegen sind die Strafbefehle gegen den Vorarbeiter und den Geschäftsführer rechtskräftig geworden: Sie wurden zu Geldstrafen verurteilt.

Wie viele Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren vor Ort?

Nach Angaben der Feuerwehr waren an der Brandbekämpfung rund 150 Einsatzkräfte beteiligt.

Wurde bei dem Brand jemand verletzt?

Laut den Stadtwerken Konstanz wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das Bad wurde evakuiert - 52 Personen verließen das brennende Schwimmbad - die meisten nur mit Badehose und Badeanzug bekleidet. Nach drei Stunden holte die Feuerwehr unter Atemschutz die persönlichen Sachen der Badegäste aus den Spinden.

Wie hoch sind die Kosten für den Wiederaufbau?

Die aus einem Architektenwettbewerb veranschlagten Kosten liegen bei 28,4 Millionen Euro. Dabei kommen 12,4 Millionen Euro von den Badischen Versicherungen. Zwei Jahre nach dem Brand begannen die Bauarbeiten. Die Konstanzer durften mit ihren Spaten die ersten Löcher in Richtung Schwaketenbad stechen:

Beim Spatenstich für das Schwaketenbad durften die Konstanzer selbst mit anpacken. | Bild: Oliver Hanser

23. Dezember 2010: Altstadtbrand in Konstanz

Was war passiert?

Einen Tag vor Heiligabend 2010 standen in der Konstanzer Innenstadt vier Häuser in Flammen. Ein Gebäude aus dem 14. Jahrhundert stürzte zusammen.

Was war die Ursache?

Nach Monaten der Ermittlungen stand ein Jahr später für die Konstanzer Staatsanwaltschaft die Ursache für den Altstadtbrand vom Dezember 2010 fest: Es war der Adventskranz. Er sei mit brennenden Kerzen heruntergefallen und habe Schuhkartons entzündet, wodurch wiederum die Holztreppe des Jahrhunderte alten Hauses in Brand steckte, teilte der damalige Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christoph Hettenbach, mit. Das Ermittlungsverfahren gegen einen Bewohner, der die Kerzen des Kranzes entzündet habe, sei beendet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte keine Feststellung über die Schuld getroffen. Kurz gesagt, sei der einst Beschuldigte mit den Folgen des Brands schon ausreichend gestraft.

Wie viele Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren vor Ort?

An der Brandbekämpfung des Konstanzer Altstadtbrandes waren über 300 Rettungskräfte aus Konstanz, Kreuzlingen und dem Landkreis Konstanz beteiligt. Sie konnten wohl Schlimmeres verhindern. Offensichtlich befanden sich die anderen Bewohner nicht im Haus als das Feuer ausbrach.

Wurde bei dem Brand jemand verletzt?

Ein 84 Jahre alter Mann musste aus den Flammen gerettet werden. Er wurde mit Brandverletzungen ins Klinikum gebracht. Die Feuerwehrleute bargen über die Drehleiter eine 73 Jahre alte Frau aus dem Fenster eines der Häuser.

Wie hoch war der Schaden?

Die Konstanzer Feuerwehr sprach nach dem Unglück von mindestens fünf Millionen Euro materiellen Schaden. 54 Menschen verloren ihr Hab und Gut. Frank Mienhardt, Leiter des städtischen Denkmalamts, bezeichnete den Einsturz des Hauses als Katastrophe für das mittelalterliche Konstanz. Es sei aus Sicht des Denkmalschutzes der schlimmste Brand seit 40 Jahren. Das Haus stammte im Kern aus der Zeit um das Jahr 1300. Zwei Jahre später ist es wieder aufgebaut worden:

Das Schuhhaus Haug nach dem Wiederaufbau. | Bild: Scherrer

