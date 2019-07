von Heike Thissen

Wer Jahre oder Jahrzehnte lang den SÜDKURIER in seiner Printausgabe gelesen und ihn schätzen und lieben gelernt hat, wer das Rascheln der Seiten gern hört und das Gefühl des Papiers in den Händen mag, der fragt zurecht, welche Vorteile ihm ein zusätzliches oder auch ausschließliches Abo der Digitalen Zeitung bringen könnte. Doch tatsächlich gibt es da so etliche, wie Julian Kögel aus Erfahrung weiß. Er kümmert sich beim SÜDKURIER um digitale Produkte und kennt sich hervorragend mit dem digitalen SÜDKURIER aus.

Gleicher Inhalt, mehr Flexibilität

„Unsere Leser schätzen an der Digitalen Zeitung viele verschiedene Dinge“, sagt er. Dass der digitale SÜDKURIER in Struktur und Inhalt exakt der gedruckten Ausgabe entspricht, gehöre dabei zu den am häufigsten genannten Vorteilen. Für einen Leser, der den SÜDKURIER in seiner Printform kennt, fühlt sich die Digitale Zeitung vom ersten Moment vertraut an. Und das, ohne dass die Leserin oder der Leser erst einmal zum Briefkasten gehen muss, um mit der Zeitung in den Tag starten zu können.

Die Digitale Zeitung landet mit allen Artikeln, Reportagen und Meinungsbeiträgen von mehr als 100 Redakteuren aus der Region direkt auf dem Smartphone oder anderen mobilen Endgeräten, kann aber auch auf dem PC gelesen werden. Das gilt bereits ab 2 Uhr morgens und auch dann, wenn der Nutzer sich nicht zuhause befindet, sondern unterwegs ist – sei es im Urlaub, auf dem Weg zur Arbeit oder zu Besuch bei Freunden. Nicht einmal Internet braucht er, um die Digitale Zeitung zu lesen: Sobald diese heruntergeladen ist, steht sie auch offline in vollem

Umfang zur Verfügung.

„Der digitale SÜDKURIER hat außerdem ein paar Vorteile, die die gedruckte Zeitung naturgemäß nicht liefern kann“, führt Julian Kögel die lange Liste fort. So lassen sich die Artikel auf dem mobilen Endgerät auch dann hervorragend lesen, wenn die Lichtverhältnisse eigentlich gar nicht zum Lesen einladen. Der beleuchtete Bildschirm macht es möglich. Und wer Schwierigkeiten mit der Schriftgröße hat, verändert diese mit wenigen Strichen über den Screen mit dem stufenlosen Zoom in Sekundenschnelle. „Selbst jüngere Nutzer machen von dieser Option Gebrauch, wenn sie etwas in Ruhe und konzentriert lesen möchten“, hat Julian Kögel im Austausch mit den SÜDKURIER-Lesern erfahren.

Artikel lassen sich bequem ausdrucken

Aus der App heraus lassen sich zudem Artikel bequem ausdrucken oder versenden und viele nützliche Internet-Adressen dank klickbarer Links öffnen. Und weil fünf Zeitungsleser auf fünf unterschiedliche Weisen Zeitung lesen, ist ein weiterer Pluspunkt, dass sich ein einzelnes digitales Zeitungsabo auf mehreren Geräten nutzen lässt. Der Streit am Frühstückstisch um den Sportteil, den Väter mit ihren Söhnen im SÜDKURIER-Verbreitungsgebiet gern fechten, gehört damit der Vergangenheit an.

Keine zusätzlichen Ressourcen verbrauchen

Auch Umweltaspekte spielen bei den SÜDKURIER-Lesern eine immer größere Rolle, sagt der Experte für digitale Produkte. Deshalb heben viele Print-Abonnenten positiv hervor, dass sie mit ihrem ergänzenden digitalen Abo keine zusätzlichen Ressourcen verbrauchen.

Außerdem haben sie so immer ein umfangreiches Archiv zur Hand: Abonnenten der Digitalen Zeitung stehen sämtliche SÜDKURIER-Ausgaben seit dem Jahr 2007 auf ihrem mobilen Endgerät zur Verfügung.

Sehr ähnlich und doch grundverschieden: SÜDKURIER online und die Digitale Zeitung

Die Digitale Zeitung und das Onlineangebot des SÜDKURIER auf www.suedkurier.de scheinen auf den ersten Blick ziemlich ähnlich, machen doch beide ihren Nutzern die journalistische Arbeit des SÜDKURIER zugänglich – und zwar auf dem PC, dem Tablet oder dem Smartphone. Doch bei genauem Hinsehen gibt es doch so einige Unterschiede zwischen ihnen – und genau deshalb ergänzen sich die beiden perfekt.

Unterschiedliche Inhalte

Während die Digitale Zeitung 1:1 immer der aktuellen gedruckten Ausgabe des SÜDKURIER entspricht, sind nicht alle Artikel aus der Printausgabe auf den Internetseiten zu finden. Umgekehrt stehen auf der Nachrichtenseite www.suedkurier.de auch Beiträge, die wiederum in der Printausgabe und der Digitalen Zeitung nicht zu lesen sind – etwa multimediale Stories mit vielen Bildern und Videos oder Artikel aus Orten, die nicht in der eigenen Lokalausgabe enthalten sind. Denn der SÜDKURIER bietet mit seinem Online-Auftritt

den Internetnutzern ein wesentlich dynamischeres Medium, als es die gedruckte oder auch die digitale Zeitung sein können. Das hat den Vorteil, dass die SÜDKURIER-Internetseiten rund um die Uhr unter anderem mit Breaking News, also hochaktuellen Nachrichten, aktualisiert werden, und dabei konsequent den Lesegewohnheiten von Online-Nutzern folgen. Die Digitale Zeitung hingegen bietet ihren Lesern ein großes Maß an Wiedererkennungswert und Orientierung – genau so, wie es die gedruckte Ausgabe tut. Kein Internet? Kein Problem!

Auch ohne Internetverbindung lesbar

Zur Natur einer jeden Internetseite gehört es aber, dass diese nur abrufbar ist, wenn das verwendete Gerät Zugang zum World Wide Web hat. Das gilt nicht für die Digitale Zeitung: Einmal heruntergeladen, sind die Ausgaben auch ohne Internetverbindung lesbar. Und damit niemand vergisst, sich die aktuellste Version der Digitalen Zeitung zu sichern, erfolgt der Download auf Android-Geräten automatisch in der Nacht. Wer als Nutzer morgens aufwacht, hat die Ausgabe bereits auf seinem PC, Smartphone oder Tablet vorliegen – inklusive sämtlicher Artikel, Reportagen und Meinungsbeiträge.

Um den Nutzern seiner Digitalen Zeitung so viel Bedienkomfort wie möglich zu bieten, hat der SÜDKURIER das neu entwickelte Design mit einer der besten App-Agenturen in Deutschland zusammen entwickelt. So ist gewährleistet, dass der Lesegenuss der Tageszeitung auch in der digitalen Version erhalten bleibt. Das wissen begeisterte Nutzer bereits zu schätzen und loben die übersichtliche und leicht handhabbare Gestaltung der „SÜDKURIER Digitale Zeitung“-App.