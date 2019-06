Donald Trump ist wahrlich kein gerngesehener Gast in Großbritannien: In einer Petition sprachen sich schon im Vorfeld Millionen Briten gegen Trumps Visite aus – ohne Erfolg. Der Staatsbesuch hätte eigentlich schon früher stattfinden sollen. Damals schien die als so besonders gepriesene „special relationship“ beider Länder noch einigermaßen in Ordnung. Heute ist die Beziehung auf andere Weise speziell. Trump hat die Briten in den vergangenen zwei Jahren mehrfach vor den Kopf gestoßen. Und das tut er auch diesmal.

Ungebetene Ratschläge vom ungeliebten Gast

Kurz vor seinem Besuch mischte sich Trump in die Brexit-Debatte ein – ein diplomatisches No-Go. Er kritisierte Premierministerin Theresa May, die ohnehin schon demontiert ist und kurz nach Trumps Besuch ihre Macht in der Konservativen Partei und danach auch in der Regierung abgeben will. Zudem pries er den umstrittenen Brexit-Hardliner Boris Johnson als optimalen May-Nachfolger. Und er gab den Briten auch sonst ungebetene Ratschläge, wie sie den Brexit angehen sollten – nämlich am liebsten ohne Deal.

Überschwängliche Begeisterung legte Prinz Charles (links) beim Gang durch die Ehrenwache nicht an den Tag: Der Prinz von Wales äußerte sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch gegenüber Klimawandel-Skeptikern, zu denen sich auch Trump zählt. | Bild: Toby Melville

Ein paar Minuten vor seiner Landung in London folgte dann der nächste Affront: Trump setzte noch aus der Regierungsmaschine einen Tweet ab, in dem er den Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, wüst beschimpfte. Noch dazu schrieb er Khans Namen darin falsch. Eine eigenwillige Form von Ankunfts-Honneurs.

London Dreitägiger Staatsbesuch in London: US-Präsident Trump genießt königlichen Pomp Das könnte Sie auch interessieren

Vor seinem Besuch äußerte er sich noch dazu abschätzig über die Ehefrau von Prinz Harry, Herzogin Meghan. Konfrontiert mit deren Kritik an seiner Politik sagte Trump da, er habe gar nicht gewusst, dass sie so „fies“ sei. Angesichts allgemeiner Irritationen über die Aussage behauptete der Präsident später schlicht, er habe das nie gesagt.

Nach seiner Ankunft revidierte er schlagartig einige seiner früheren Ansichten. So sagte er über Herzogin Meghan nun, sie mache „einen tollen Job“ und fügte hinzu: „Ich glaube, sie ist sehr nett.“

"Eines der saubersten Klimas"

Auch zu Prinz Charles, der sich seit Jahren für mehr Klimaschutz einsetzt, schien plötzlich jeglicher Dissens vergessen. „Klimaschutz liegt ihm wirklich am Herzen und ich denke, das ist großartig, ich meine, ich will das, ich mag das“, sagte er in einem TV-Interview.

So habe auch er bei dem Gespräch eine Menge erwähnt, wie er betonte: „Also, die Vereinigten Staaten haben nach allen Statistiken eines der saubersten Klimas und es wird sogar besser.“ Erst im Januar hatte aber ein Bericht aufgezeigt, dass der CO2-Ausstoß der USA im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent angestiegen ist – das ist der stärkste Zuwachs seit acht Jahren.

Schließlich ging Trump bei einer Pressekonferenz noch auf die Massenproteste ein, die durch London zogen und gegen seinen Besuch in Großbritannien demonstrierten. Auf die für ihn übliche Art tat er die Berichte darüber als „Fake News“ ab und sagte: „Ich sehe keine Proteste. Als ich heute kam, habe ich einen kleinen Protest gesehen, sehr klein.“

Fehltritte und Vergesslichkeit

Trump leistete sich schon bei seinem vergangenen Besuch im Vereinigten Königreich im Juli 2018 eine Reihe von Fehltritten. So verbeugte sich Trump bei der Begrüßung nicht vor dem Staatsoberhaupt. Und beim Abschreiten der Ehrengarde ging er einige Schritte vor der Queen. Später plauderte der Präsident sogar noch Inhalte seines Gesprächs mit der Monarchin aus, obwohl das Protokoll des Königshauses eigentlich Vertraulichkeit gebietet.

Schon bei Trumps Besuch im Juli 2018 waren Freud und Leid zwischen ihm und der Queen nicht sehr gleichmäßig verteilt. | Bild: Chris Jackson

Auch gegenüber Premierministerin May benahm sich Trump im Juli daneben. Er startete seinen Besuch mit einer unverhohlenen Breitseite gegen May. Der Präsident sagte der Boulevardzeitung „The Sun“, er hätte den Brexit anders gestaltet als die britische Regierung. „Ich habe Theresa May sogar gesagt, wie sie es machen soll“, aber „sie hat nicht auf mich gehört“. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz erklärte Trump später, er habe May gar nicht kritisiert.

Meinung Der US-Präsident fällt schon beim ersten Tag seines Besuchs ins London aus der Rolle. Ein Affront, der den Brexit-Anhängern nützt von Katrin Pribyl Das könnte Sie auch interessieren

Der US-Präsident bemühte sich zwar diesmal vorab auch um warme Worte an die Briten. Er liebe Großbritannien, verkündete Trump da. Ob die Botschaft zwischen den vielen anderen Keilereien ankam, ist fraglich. Ob seine Liebe erwidert wird, auch. (dpa/AFP)