Fernsehen vor 4 Stunden

Der Pumuckl ist wieder da! Doch passt der biertrinkende Kobold überhaupt noch ins Kinderprogramm?

Der freche Kobold kommt heute in restaurierter Fassung ins Fernsehen zurück: Als Figur ist Pumuckl nach wie vor für Kinder faszinierend. Doch trinkt dieser kline Rotschopf auch gerne mal ein Bier oder probiert sich an einer Zigarette, was Kritiker bemängeln. Daher wird die TV-Serie aus den 1970er-Jahren für manche inzwischen als Fernsehen von gestern betrachtet.