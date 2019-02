von dpa

Mit 51 Jahren habe der hellrote Ara ein „fast biblisches“ Alter erreicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Karlsruhe vom Sonntag.

Das Tier starb demnach am Samstag im Karlsruher Zoo auf dem Arm von Zoodirektor Matthias Reinschmidt an Altersschwäche. Rosalinda ist der Filmname des Vogels, der durch den Film „Pippi in Taka-Tuka-Land“ bekannt wurde. Der Ara – eigentlich ein Männchen mit Namen Douglas – war erst 2016 aus dem schwedischen Malmö nach Karlsruhe gekommen.