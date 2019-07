von ISABELLA HAFNER

Der Mund ist eine der intimsten Körperöffnungen – und gleichzeitig immer sichtbar. Mitten im Gesicht. Rote, volle Lippen signalisieren nicht nur Jugendlichkeit und Gesundheit, sondern auch eine gute Durchblutung und damit auch: erotische Erregung. Männer schminken sich ihre Lippen nicht. Ihre Erregung sieht anders aus.

Die Schauspielerin Andie MacDowell macht Werbung für Raffaello. Schön hier: der kirschfarbene Lippenstift, der perfekt zum Kleid und zu den Haaren passt. | Bild: Carsten Koall

René Koch hat in Berlin ein Lippenstift-Museum aufgebaut und war viele Jahre Chefvisagist verschiedener großer Kosmetikfirmen. Er sagt: „Jede Frau muss begreifen, dass der Lippenstift mehr als ein Farbklecks im Gesicht ist. Er kann ein Gesamtkunstwerk aus ihr machen.“

Der Nude-Look ist out

Coco Chanel war der Meinung, jede Frau solle sich jeden Tag so zurechtmachen, als ob sie ihrer großen Liebe begegnen werde. Das meist verkaufte Schönheitsprodukt der Welt erlebt gerade ein großes Comeback, bestätigt Koch.

Nina Hagen, einstiger Bürgerschreck, ist recht zahm geworden. Ein schöner Kussmund, hier mit kräftigem Pink-Unterton, muss aber schon sein. | Bild: Michael Kappeler

Nicht erst, seit sich Dita van Teese wieder im Burlesque-Stil mit lasziv geschminkten Lippen auf der Bühne rekelt. Koch: „Der Nude-Look ist out. Das Ungeschminkt-wirken-Wollen mit dezenten Tönen. Jetzt greift man wieder zu Farben.“ Vor allem zu Knallrot, Orangerot und Braunrot. Er sieht klare Tendenzen zur wirtschaftlichen Lage eines Landes. Der Lippenstiftindex ist immer weit oben, wenn‘s bergab geht.

Rote Lippen gleich Aufmerksamkeit

Zudem lebten wir im Zeitalter der Selbstdarstellung – was Koch aber nicht negativ bewertet. „Wer angibt, hat mehr vom Leben.“ Amerikanische Wissenschaftler hätten zudem kürzlich fest gestellt: Wer rote Lippen trägt, erhält 7,3 Sekunden Aufmerksamkeit, für rosa oder pinke gibt‘s 6,7 Sekunden, für nude-farbene 2,2. „Rosa Lippen ziehen andere Männer an als rote.“

Schauspielerin Heike Makatsch kann sich über schön geschnittene Lippen freuen. Ihr steht ein klassisches Rot am besten. | Bild: Britta Pedersen

Schon die Frauen der Antike wussten erotisch zu tricksen: Vor 5000 Jahren malten sie sich in Mesopotamien – dem heutigen Irak – die Lippen mit zermahlenen Halbedelsteinen an. Die ägyptische Nofretete demonstrierte mit ihren roten Lippen ihren königlichen Status und bewahrte das gefärbte Wachs in Schilfrohren auf.

„Balmoral Stick“ für Elisabeth II.

Auch die Damen asiatischer Hochkulturen grenzten sich mit roter Farbe aus Wachs, Honig und Pigmenten vom Bauernvolk ab. Eine Mixtur aus Gummi Arabicum, Feigenmilch, Eiweiß und zerstampften roten Cochenille-Läusen war es bei Königin Elisabeth I. (1533 bis 1603). Ihr Gesicht puderte sie sich für den ultimativen Kontrast weiß. Elisabeth II. erhielt zu ihrer Krönung 1952 sogar eine eigene Lippenstiftfarbe, „The Balmoral Stick“, in hellem Rot.

Niemals ohne Lippenstift: Queen Elisabeth II. Beim Lippenstift hat sie sich für die fuchsiafarbene Variante entschieden, die zum Kostüm passt. Gut so! | Bild: TOBY MELVILLE

Auf „Natur pur“ stand die russische Zarin Katharina die Große (1729 bis 1796). Sie ordnete ihren Hofdamen an: „Saugt an meinen Lippen!“ Queen Victoria in England dagegen fürchtete den totalen Sittenverfall durch dekorative Kosmetik und verbot ab 1860 Schminke.

Aus Bordellen und Boudoirs

Was für ein Skandal war die erste Präsentation des modernen Lippenstifts auf der Weltausstellung in Amsterdam im Jahr 1883 für die Öffentlichkeit. René Koch erzählt: „Davor gab es ein Döschen mit Lippenbrei, den man mit Pinsel oder Fingern auftrug. Das haben damals aber nur Prostituierte oder Musen der Männer gemacht.“

Der französische Schriftsteller Emile Zola schrieb drei Jahre vorher in seinem Roman: „Sie zog noch mit dem Finger zwei breite Karminstreifen über die Lippen. Der Graf Muffat fühlte seine Verwirrung wachsen. Er fühlte die Verführung durch die Vermengung von Puder und Schminke, ein zügelloses Verlangen nach dieser übermalten Jugend ergriff ihn, nach diesem allzu roten Mund in dem allzu weißen Gesicht, nach diesen vergrößerten, schwarz umränderten Augen, die flammten, wie verzehrt vor Liebe.“ Der französische Impressionist Eduard Manet fand die Szene so erregend, dass er ein Bild dieser Nana malte – als Beobachter, wie sie halb bekleidet an ihrem Schminktisch steht und ihn entdeckt.

Und dann: ein Politikum

Der Lippenstift war aber auch ein Politikum. René Koch sagt: „Eine Lippe riskierten die Frauenrechtlerinnen, die Suffragetten, als sie 1912 mit roten Lippen in New York für ihr Wahlrecht auf die Straße gingen.“ Mutig.

Die Schauspielerin Iris Berben. Sie kann als Brünette sehr gut kräftige Lippenstiftfarben tragen. | Bild: Rainer Jensen

Mag sein, dass auch die MeToo-Debatte den aktuellen Trend befeuert hat. „Kritiker sagen ja manchmal, Frauen sollen sich halt nicht so anmalen, damit sie weniger angemacht würden. Das ist ungerecht und deshalb befreien sich Frauen sozusagen mit roten Lippen auch heute. Nach dem Motto: Wir zeigen unsere Weiblichkeit und bestimmen, wie weit der Betrachter gehen darf.“

Die „Waffe der Frau“

Mit der Verbreitung des Stummfilms in den 20er-Jahren wurde der Lippenstift populärer. Die Kosmetikindustrie boomte während des Zweiten Weltkrieges in den USA. 1939 kreierte die Kosmetikfirma Revlon den berühmten Klassiker „Revlon Red“. Er wurde zur Waffe der Frau ausgerufen, die Farbtöne hießen „Patriot Red“ und „Victory Red“.

Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach ihrer Zitterattacke wieder erholt. Hier am 3. Juli beim Kabinettstreffen in Berlin. Die Lippenstiftfarbe Rosenholz ist bei vielen prominenten Frauen beliebt. Sie wirkt nicht so auffällig und nimmt den natürlichen Farbton schön auf. | Bild: TOBIAS SCHWARZ

In Deutschland dagegen verhängten nationalsozialistische Propagandazeitschriften einen Bann über den Lippenstift. Eine „anständige deutsche Frau“ sollte ungeschminkt sein. Ministerpräsident Churchill in England allerdings war überzeugt, rote Frauen-Lippen stärkten die Moral und Widerstandsfähigkeit seines Volkes.

Lebensretter im KZ

René Koch berichtet, dass man im KZ Ravensbrück vergrabene Lippenstifte gefunden hat. Frauen hatten sie vergraben, um sich heimlich vor anderen Frauen morgens etwas Farbe aufzutragen. Wenn die Wärter kamen und entschieden, wer abtransportiert werden sollte, sahen sie gesünder aus und „durften“ weiter arbeiten. Henriette Schroeder beschreibt in ihrem Buch „Ein Hauch von Lippenstift für die Würde: Weiblichkeit in Zeiten großer Not“, wie Make-up Frauen ein wenig durch schwere Zeiten half.

Oder lieber etwas Exaltierteres? Dann Anleihen nehmen bei Lady Gaga mit knallpinkfarbenem Lippenstift und – nun ja – auffälligen künstlichen Wimpern. | Bild: Jennifer Graylock

Den Durchbruch in Deutschland schaffte der Lippenstift, als nach dem Krieg die Amerikaner die uns heute bekannte, drehbare Variante mitbrachten. Die Sängerin und Schauspieler Hildegard Knef bewarb den „Volkslippenstift“, den es in den 50er-Jahren dann für 1,50 Mark gab und schenkte ihn René Koch nach ihrem Film „Die Sünderin“ von 1952. Damit begann seine Sammelleidenschaft.

Männer greifen bisher noch nicht zum Lippenstift – obwohl Koch sagt, sie verwendeten immer öfter Lippenpflege. Komisch eigentlich: Der größte Frauenverführer – Giacomo Casanova – knutschte im Italien des 18. Jahrhunderts mit angemalten Lippen.

Lippenstiftmuseum Berlin, Helmstedter Str. 16, Besuche nur nach telef. Vereinbarung, Mi. bis Fr. 11 – 19 Uhr. Tel.: 030-854 28 29. Internet: http://www.lippenstiftmuseum.de