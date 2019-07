Wenn Frauen in einem Hoermanseder-Rock bei der Berliner Modewoche zur Schau der Designerin kommen, verzichten sie auf den Sitzplatz in der ersten Reihe. Zu eng ist der Rock. Jüngst zwängte sich auch Digitalministerin Dorothee Bär in so eine Kreation. Nun steht die neue Show kurz bevor.

Den „Strap-Skirt“ habe sie weiterentwickelt, im Rückenbereich sei der Rock nun elastischer, sagt Hoermanseder.

Der Moderator Oliver Pocher hat einen Auftritt als Rettungsschwimmer hingelegt. Mit einer Rettungsboje in der Hand, roter Badeshorts und nacktem Oberkörper flitzte er auf den Laufsteg.

Sorgte kürzlich für Aufsehen: Digitalministerin Dorothee Bär (links) trägt ein bunt-schimmerndes hautenges Modell der Designerin Marina Hoermanseder. Rechts neben ihr Verkehrsminister Andreas Scheuer. | Bild: Gerald Matzka/dpa

Was Frau und Mann tragen können, ist bis Ende der Woche bei der Fashion Week in Berlin mit Entwürfen deutscher Designer, wie Joop, Guido Maria Kretschmer und Hugo Boss zu sehen. Kritiker bemängeln, dass dort zu wenig internationale Namen vertreten seien.

(dpa)