von Ralf Mittmann

Herbert Gentner sei nach der Partie im Stadion verstorben, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist auf seiner Internetseite mit. Herbert Gentner war zuvor im Stadion von einem Notarzt behandelt worden, nachdem er im VIP-Bereich zusammengebrochen war. Christian Gentner hatte unmittelbar nach dem Spiel dem Fernsehsender „Sky“ noch ein Interview gegeben. Er brachte vor dem Mikrofon seine Freude über die beiden Tore von Nationalstürmer Mario Gomez zum Ausdruck. Gentner selbst hatte zum 2:1-Siegtreffer mit einer perfekten Flanke die Vorarbeit geleistet. In der Kabine soll er dann von seinem jüngeren Bruder Thomas über den Zusammenbruch des Vaters informiert worden sein. Er war gemeinsam mit den Eltern im Stadion. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, eilte der 33-Jährige sofort in den VIP-Bereich, wo Sanitäter und ein Notarzt versuchten, Herbert Gentner zu reanimieren. Doch sie konnten nichts mehr für ihn tun. Herbert Gentner verstarb noch an Ort und Stelle. Gegen 18 Uhr forderte der Klub alle Besucher auf, das Stadion und den VIP-Bereich zu verlassen. „Wegen eines medizinischen Notfalls ist die Veranstaltung beendet. Bitte gehen Sie nach Hause“, schallte es aus den Lautsprechern. Familie Gentner stammt aus der Nähe von Esslingen und hat eine sehr enge Verbindung zu dem Verein. Alle drei Söhne, Christian, Thomas und Michael Gentner, spielten in ihrer Jugend für den VfB, aber nur Christian schaffte den Sprung in die Bundesliga. Seit 2013 ist er auch der Kapitän des Teams. Michael Gentner ist sportlicher Leiter der VfB-Jugend. Thomas Gentner arbeitet als Spielerberater. Die Eltern besuchten fast jedes Heimspiel des VfB Stuttgart. Mehrere Bundesligaklubs, darunter der VfL Wolfsburg, für den Christian Gentner auch schon spielte. „Wir trauern mit unserem ehemaligen Spieler Christian Gentner um seinen Vater, der heute unerwartet verstorben ist. Lieber Christian, wir wünschen dir und deiner Familie in diesen schweren Stunden viel Kraft und sind in Gedanken bei euch“, schrieb der Verein auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Auch Spieler und ehemalige Aktive reagierten auf die tragische Todesnachricht. Nationalspieler Jérôme Boateng, der frühere VfB-Star Jürgen Klinsmann und Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Borussia Dortmund, sprachen sie dem VfB-Kapitän und der Familie Gentner ihr Beileid aus. Und der 1. FC Köln brachte es auf einen Nenner: „Manchmal ist Fußball unwichtig. Der Effzeh ist in Gedanken bei Christian Gentner und seiner Familie.“

VfB Stuttgart sagt sämtliche Medienaktivitäten bis Dienstag ab

Der VfB Stuttgart hat nach dem tragischen Ereignis sämtliche Medienaktivitäten für Sonntag und Montag abgesagt. Die Pressekonferenz einen tag vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) fällt ebenso aus wie ein geplanter Besuch von Sportvorstand Michael Reschke in der SWR-Sendung "Sport im Dritten" am Sonntagabend. Das sagte ein Sprecher des Clubs am Sonntag. "Wir denken, dass wir mit der medialen Zurückhaltung angemessen auf diese Ereignis reagieren", sagte er.

Beim Auslaufen der Mannschaft am Sonntagmorgen war Gentner nicht dabei. Es sei darüber hinaus noch nicht besprochen worden, ob der 33-Jährige in Wolfsburg spielt oder nicht, sagte der Sprecher. (dpa)