Die schönsten Schlachten sind Rabattschlachten. Preise fallen, Kunden gewinnen. So zumindest die Theorie. Wenn in der kommenden Woche vor allem im Internethandel zahlreiche Rabattaktionen starten, ist der Kunde aber nicht immer König. Bei den Aktionen, die am Montag beginnen und auf den „Black Friday“ am 23. November zulaufen, gibt es einige Fallen. Wer diese umgeht, kann aber als großer Triumphator vom Shopping-Schlachtfeld gehen. Darauf sollte man achten:

Vorbereitung ist alles: Wer wirkliche Schnäppchen finden will, der sollte sich schon jetzt auf die kommende Woche vorbereiten. „Gut ist, wenn man weiß, was man benötigt und sich vor der Schnäppchen-Woche die aktuellen Preise anschaut“, erklärt Oliver Buttler, Online-Shopping-Experte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wer einfach losziehe, verliere leicht den Überblick zwischen echtem Schnäppchen und Lockvogel-Angebot.

Oliver Buttler, Online-Shopping-Experte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. | Bild: Verbraucherzentrale

Ursprung des Black Friday Die Idee des Black Friday wurde in den letzten Jahren aus den USA nach Europa importiert. Der Black Friday ist der Tag nach Thanksgiving – das groß gefeierte amerikanische Erntedankfest ist immer am vierten Donnerstag im November. Thanksgiving ist ein staatlicher Feiertag, dementsprechend viele Menschen nutzen den Freitag als Brückentag. Und da die Weihnachtszeit langsam beginnt, verwenden ihn viele schon einmal zum Einkaufen. Der Handel freut sich über die Umsätze und heizt die Stimmung mit Rabatten weiter an. Warum der Freitag „Black“, also schwarz genannt wird, weiß allerdings keiner mehr. Die Parallele zum Schwarzen Freitag, der den Börsencrash 1929 an der Wall Street beschreibt, gibt es übrigens nur bei uns. Nach US-Ortszeit stürzten die Aktien damals schon am Donnerstag in den Keller – dementsprechend steht der Tag als Schwarzer Donnerstag in den amerikanischen Geschichtsbüchern. (dod)

