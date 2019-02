Hannover vor 2 Stunden

Der Bahn fehlen dieses Jahr mehr als 700 Lokführer – Laut Gewerkschaftschef Weselsky ist die Lage sogar noch schlimmer

Der Deutschen Bahn fehlen in diesem Jahr 733 Lokführer. Das geht aus Angaben des Bundesverkehrsministeriums an die FDP-Fraktion im Bundestag hervor, aus denen am Samstag die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitierten.