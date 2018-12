Raumfahrt Nach 197 Tagen im All ist Alexander Gerst in Köln angekommen: Warum der Astronaut jetzt rund um die Uhr beobachtet wird

Alexander Gerst ist zurück in Deutschland: Nach 197 Tagen im All und mehr als 3000 Erdumrundungen an Bord der Internationalen Raumstation ISS ist der populäre deutsche ESA-Astronaut am Donnerstagabend aus Kasachstan kommend in einer Sondermaschine auf dem Flughafen Köln/Bonn eingetroffen, wie ein AFP-Reporter berichtete.