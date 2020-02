10. Finanzen

Auf Platz zehn landet der Bereich der Finanzdienstleistungen, des Rechnungswesens und der Steuerberatung. 1,47 Millionen Beschäftigte zählt der Sektor, die meisten davon sind für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen verantwortlich (740 000 Personen).

9. Fahrer

Als „Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten“ sind laut Bundesagentur für Arbeit 1,53 Millionen Menschen tätig. 1,31 Millionen von ihnen und damit die Mehrzahl arbeitet als sogenannte „Fahrzeugführer im Straßenverkehr“.

8. Gastgewerbe

Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe haben 1,74 Millionen Berufstätige angelockt. Die meisten von ihnen sind in der Gastronomie tätig (1,32 Millionen), unter anderem als Barkeeper oder als Angestellte im Gastronomieservice.

7. Maschinen- und Fahrzeugtechnik

Rang sieben belegen Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe mit 1,99 Millionen Beschäftigten. Die meisten von ihnen, 1,43 Millionen, sind im Bereich der Maschinenbautechnik und Betriebstechnik tätig.

6. Reinigung

Etwa 2,01 Millionen Beschäftigte in Deutschland üben einen Reinigungsberuf aus – die meisten von ihnen, 1,68 Millionen Menschen, ohne Spezialisierung.

5. Soziales, Hauswirtschaft und Theologie

Auf Platz fünf landet der Bereich der Erziehung, der sozialen und hauswirtschaftlichen Berufe und die Theologie mit knapp 2,04 Millionen Beschäftigten – die meisten auf dem Gebiet der Erziehung, Sozialarbeit oder Heilerziehungspflege (1,68 Millionen Menschen).

4. Verkehr und Logistik

Im Bereich Verkehr und Logistik, zu dem in der Statistik der Bundesagentur keine Fahrzeugführer gerechnet werden, sind in Deutschland 2,76 Millionen Menschen beschäftigt. Hauptsächlich arbeiten sie in den Sektoren Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag.

3. Gesundheit

Medizinische Gesundheitsberufe üben knapp 2,88 Millionen Menschen in Deutschland aus. Am häufigsten sind sie in der Gesundheits- und Krankenpflege, als Geburtshelfer oder beim Rettungsdienst tätig (1,2 Millionen Beschäftigte).

2. Verkauf

Auf Rang zwei landen die Verkaufsberufe. Etwa 2,98 Millionen Menschen sind in diesem Bereich beschäftigt, die meisten davon, 1,83 Millionen, ohne Produktspezialisierung.

1. Büro

Besonders viele Menschen in Deutschland üben einen Beruf im Bereich der Unternehmensführung und der Unternehmensorganisation aus: 5,21 Millionen sind es laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 2,93 Millionen arbeiten als Büro- und Sekretariatskräfte.

Die Zahlen ergeben sich aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten. Stichtag 30. Juni 2019. Zusammengestellt von Laura Marinovic. Quelle: Bundesagentur für Arbeit.