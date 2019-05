Die beliebtesten Babynamen 2018 sind Marie und Paul. Auf den weiteren Plätzen der Top-Ten-Liste von Erst- und Zweitnamen folgen Sophie und Maria sowie Alexander und Maximilian. Das ergab eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden. Die Spitzengruppe der Mädchennamen bleibt im Vergleich zu 2017 unverändert, bei den Jungen tauschen Paul und Maximilian die Ränge.

Spitzenreiterin Marie machte 2,61 Prozent aller vergebenen Mädchennamen aus. Bei Paul sind es 1,32 Prozent.

Im vergangenen Jahr konnten Johanna (Platz 10) und Henry (Platz 9) in die Liste der zehn Namen aufrücken, die bei Eltern von Neugeborenen am beliebtesten waren. Die GfdS wertete die Daten von 700 Standesämtern aus und erfasste nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller vergebenen Namen. Bei der Liste mit ausschließlich Erstnamen stehen – wie schon 2017 – Emma und Ben ganz vorne.

Henry ist der einzige anglophone, also aus dem englischen Sprachraum stammende, Vorname unter den Top 20 bei beiden Geschlechtern.

Namen aus Großelterngeneration wieder im Kommen

Bei aller Ähnlichkeit der Namenslisten in den vergangenen Jahren lassen sich in den einzelnen Bundesländern Abweichungen bei den beliebtesten Namen von der Gesamtliste feststellen. Insbesondere in den Ost-und Norddeutschen Bundesländern finden sich Namen aus der Großelterngeneration wie Mathilda, Frieda, Karl und Oskar wieder, wie die GfdS feststellt. Dies könnte ein Trend für die nächsten Jahre auch auf Bundesebene sein.

Auch der Vorname Mohammed ist auf dem Vormarsch. Mit seinen zahlreichen Varianten ist er in den Bundesländern Bremen, Berlin und dem Saarland unter den Top 10 der Erst-und Zweitnamen vertreten.