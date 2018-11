Für uns Kinder der frühen 1970er-Jahre galten Italiener in Deutschland noch als fremd. Die Männer malochten in Fabriken und machten die Drecksarbeit. Die Frauen waren dunkelhaarig, oft sehr hübsch, die älteren Frauen trugen immer schwarz. Die italienischen Kinder in meiner Grundschule waren quirlig, lustig und frecher als wir. Man nannte die Italiener, ich schäme mich heute, es zu schreiben, „Spaghettifresser“. So fern wirkt dieses Wort und so aus der Zeit gefallen. Keine deutsche Kantine, bei der Spaghetti bolognese nicht ganz oben auf der Liste der beliebtesten Essen stehen. Mit großer Selbstverständlichkeit reisen wir im Urlaub nach Rom, nach Sardinien oder in die Toskana, bestellen Espresso und wissen genau, was ein Valpolicella ist.

Warum erzähle ich das alles? Weil es gut sein könnte, dass sich in den nächsten Jahrzehnten Ähnliches wiederholt. In einigen Jahrzehnten werden Syrer, Iraker und Afghanen ganz selbstverständlich zu unserer Kultur gehören. Sie bringen Dinge mit, die wir toll finden, und Dinge, die uns stören. Darüber müssen wir reden. Und zwar bitte jetzt und ohne Schaum vor dem Mund.

Die öffentliche Diskussion zur Zeit ist gereizt. Die Ankunft von hunderttausenden Flüchtlingen hat die Deutschen in ihrer wohligen Sicherheit erschüttert. Elend, Krieg und Angst waren immer woanders. Nun kommen sie auf einmal zu uns.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 2015 recht daran getan, die Hilfesuchenden nicht abzuweisen. Nur konnte das kein Dauerzustand sein, der Staat musste irgendwann einmal die Ordnung wiederherstellen. Das ist bislang nicht gelungen, und das macht die Menschen unzufrieden – verständlicherweise. Einige schlimme Verbrechen, die von jungen männlichen Migranten begangen wurden, zuletzt die grausame Gruppenvergewaltigung durch mutmaßlich acht Männer mit Migrationshintergrund in Freiburg, haben viele zornig gemacht – auch das verständlicherweise.

Die AfD nutzt aber Zorn und Unzufriedenheit für ihre Zwecke, hetzt und vermittelt ein Weltbild von schwarz und weiß. Als hätte es keine Verbrechen in Deutschland gegeben, bevor die Flüchtlinge kamen. Es wird eine homogene Gesellschaft von Deutschen beschworen, die ähnlich denken und leben. Nur: Die gibt es schon lange nicht mehr – wenn es denn jemals so war.

Deutschland ist bunt geworden in den letzten Jahrzehnten. Wir haben gleichgeschlechtliche Ehen, Patchwork-Familien, konventionelle Familien und Paare, die keine Kinder haben. Auch von der Bevölkerungsstruktur her passt der Ruf nach Einheitlichkeit nicht. Jeder Vierte in Deutschland hat im erweiterten Sinne Migrationshintergrund. Im 19. Jahrhundert schufteten die Polen in den Bergwerken im Ruhrgebiet, ihnen folgten später die Türken. Wir haben Menschen aus vielen Ländern der Welt um uns, Chinesen, Vietnamesen, Spanier, Franzosen. Die meisten sind willkommen, bereichern Kultur und Zusammenleben.

Die Flüchtlinge bereiten dagegen vielen Menschen Schwierigkeiten, zumindest, bis man einige kennenlernt. Dabei wird vergessen, dass diese Menschen erst am Anfang ihres Weges in Deutschland stehen. Blickt man einige Jahrzehnte zurück, liefen bei den Italienern vor 60 Jahren und den Türken vor 30 Jahren ähnliche Prozesse ab. Dem ersten Argwohn folgte späteres Anfreunden. Was ist dann die Ursache für unsere aktuellen Probleme? Doch der Islam? Naheliegend, aber zu kurz gegriffen.

Der Großteil der Türken, die in zweiter und dritter Generation in Deutschland leben, ist integriert und fällt im Alltag gar nicht auf, betont etwa der Integrationsforscher Ahmet Toprak. „Wir haben maximal 60 Jahre Erfahrung mit Menschen mit Migrationshintergrund. Die ersten italienischen Gastarbeiter kamen in den 1950er-Jahren. Kanada, Australien und die USA haben da viel längere Erfahrungen. Dafür, finde ich als Wissenschaftler, ist Deutschland recht erfolgreich. Wir sind nur spät aufgewacht“, ist seine Einschätzung.

Ähnlich argumentiert der Soziologe Aladin El-Mafaalani in seinem neuen Buch „Das Integrationsparadox – warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt“. Er sagt: die Integration in Deutschland gelinge gut. Die Konflikte und Diskussionen seien ein gutes Zeichen; Deutschland sei „in einer Phase des Zusammenwachsens“.

Auch Susanne Thiel, Autorin des neuen Büchleins „Kulturschock Islam“, erklärt: Es gebe nicht den Islam, sondern eine große Vielfalt von Strömungen. Islam und Islamismus seien nicht das Gleiche, auch wenn sich Islamisten bei ihren Verbrechen auf die Religion berufen. Thiel, die lange in Afghanistan und Pakistan gelebt hat, verweist auch auf die Bemühungen des modernen Euro-Islam, der versucht, die Religion mit den Regeln des modernen westlichen Zusammenlebens zu vereinbaren.

Bei Konflikten mit Muslimen in Deutschland sei oft weniger der Islam die Ursache, sondern die Herkunft der Menschen aus ländlichen Regionen oder ihr Bildungshintergrund. Religion spiele im Alltag vieler Muslime in Deutschland eine eher geringe Rolle. Die meisten gingen damit eher entspannt um, schreibt sie in ihrem Buch in der „Reise-Know-How“-Reihe.

Doch die Flüchtlinge sind uns fremd. Susanne Thiel lässt sie mit ihrer Außensicht auf uns zu Wort kommen. Ein interessanter Perspektivwechsel! Ihre Fragen sind erhellend. Leben Deutsche nur für die Arbeit? Warum sind sie immer so schrecklich direkt? Sind die Deutschen noch Christen? Wie leben Männer und Frauen hier zusammen? Warum gilt der Einzelne so viel?

Vieles sind kulturelle Unterschiede, bei denen sich vieles im Gespräch erklären lässt, wenn man miteinander spricht, statt übereinander. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es verschiedene Varianten zur Gestaltung von Lebenssituationen gibt. Sie halten die eigene für die einzig mögliche und vernünftige“, so Thiel. Was also könnte helfen? Nachfragen, zuhören, sachlich bleiben. Es darf auch gestritten werden. Aber bitte mit Argumenten und nicht mit Beschimpfungen unter der Gürtellinie. Das gilt für die Flüchtlinge ebenso wie für die Deutschen.

Freilich ist all das mit Arbeit verbunden, es gibt Schwierigkeiten und Rückschläge. Klar ist: Die Regeln des Zusammenlebens müssen feststehen, und sie gelten für alle. Natürlich ist es einfacher, über alles, was man nicht kennt, erst mal die Nase zu rümpfen. Aber womöglich könnten wir alle profitieren. Caroline Kebekus verkündete jüngst im Polit-Kabarett „Die Anstalt“, dass nur Gesellschaften mit Einwanderung lebendig und wandlungsfähig blieben. Das haben wir Deutschen eigentlich schon längst gemerkt. Siehe Spaghetti.

