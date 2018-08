von Kerstin Viering

1750. In ein paar Jahren wird der Siebenjährige Krieg ausbrechen, in Preußen herrscht der „Alte Fritz“, und die USA gibt es noch nicht. Mozart und Darwin sind noch nicht geboren, Goethe ist ein Jahr alt. Und es wird noch zwei Jahre dauern, bis Benjamin Franklin den Blitzableiter erfindet. Aus heutiger Sicht wirkt das alles ziemlich weit weg. Doch es gab vermutlich einen Zeitzeugen aus dieser Epoche, der bis ins 21. Jahrhundert überlebt hat: Eine Aldabra-Riesenschildkröte namens Adawaita, die vermutlich um das Jahr 1750 auf den Seychellen geschlüpft ist und im März 2006 im Zoo von Kalkutta starb – im stolzen Alter von 256 Jahren.

Überhaupt gelten Schildkröten als die Methusalems unter den Wirbeltieren, etliche dieser Reptilien sind auch jenseits ihres 150. Geburtstages noch quicklebendig. Warum aber vergehen bei manchen Arten Jahrhunderte zwischen Geburt und Tod und bei anderen nur ein paar Tage? Warum sterben viele Tiere, wenn sie keinen Nachwuchs mehr bekommen können, während andere nach der Menopause weiterleben? Gibt es auch Arten, die gar nicht altern? Solche Fragen will Alexander Scheuerlein vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock beantworten.

Aufwändige Suche nach Lebensdaten

Das Problem ist allerdings, dass man dazu sehr gute Daten braucht. Und die sind oft schwer zu beschaffen. Wie bei Adawaita ist selbst bei tierischen Promis das Geburtsdatum nicht immer genau dokumentiert. Geschweige denn, dass man Informationen über genügend Artgenossen hätte, um die Lebenserwartung und andere demografische Größen zuverlässig berechnen zu können. Daher haben sich Alexander Scheuerlein und seine Kollegen eine aufwendige Arbeit aufgehalst. Mithilfe von wissenschaftlichen Suchmaschinen durchforsten sie die Fachliteratur der letzten hundert Jahre nach demografischen Angaben. Sie interessieren sich dabei nicht nur für die maximale Lebensspanne einer Art, sondern zum Beispiel auch für das Alter, in dem sie geschlechtsreif wird oder für die Überlebensrate von Jungtieren und Erwachsenen. Die gefundenen Informationen speisen die Forscher in eine Datenbank namens DatLife („Demography of Ageing across the Tree of Life“) ein, die seit Anfang des Jahres online ist.

Die aussagekräftigsten Studien sind dabei jene, die über einen langen Zeitraum Informationen über möglichst viele Artgenossen zusammengetragen haben. „In Großbritannien gibt es zum Beispiel schon seit 200 Jahren einen offiziellen königlichen Schwanenbeobachter“, erklärt der Forscher. Da alle britischen Schwäne traditionell der Königin gehören, zählt dieser jedes Jahr das gefiederte Kapital und dessen Nachwuchs.

David Barber ist königlicher Schwanenzähler in Großbritannien. Seine Daten sind für Forscher Gold wert. | Bild: Teresa Dapp/dpa

Schildkröten widerlegen Theorien

Einen der wertvollsten Datensätze aber hat die Wissenschaft dem Ausbau von erneuerbaren Energien in Kalifornien zu verdanken. In einem Gutachten wurden dort die Umweltauswirkungen von Windkraft-, Solar- und Geothermie-Anlagen untersucht. Deswegen stand genügend Geld für eine sehr aufwändige Studie an Amerikanischen Gopherschildkröten zur Verfügung, die in Wüsten im Südwesten der USA und im Norden Mexikos leben. Dabei kamen sogar riesige mobile Röntgengeräte zum Einsatz, um die Weibchen zu durchleuchten und herauszufinden, wie viele Eier sie in sich trugen.

Diese Daten haben gezeigt, dass sich die Wüstenschildkröten über einige der gängigsten Theorien der Altersforschung hinwegsetzen. Die besagen nämlich, dass nach der Geschlechtsreife mit steigendem Alter die Fortpflanzungsfähigkeit abnimmt und die Gefahr zu sterben zunimmt. Bei vielen Vögeln und Säugetieren stimmt das auch. Der Mensch macht da keine Ausnahme. Die Gopherschildkröten aber haben das ganze System auf den Kopf gestellt: Je älter sie sind, umso mehr Eier legen sie und umso unwahrscheinlicher ist es, dass sie sterben.

Ein ähnliches Phänomen gibt es auch bei Süßwasserkrokodilen in Australien. Alexander Scheuerlein glaubt, dass es sich dabei um eine Anpassung an ungünstige Umweltbedingungen handelt. „Mit steigendem Alter werden die Krokodile immer größer“, erklärt der Forscher. „Und je größer sie sind, umso besser kommen sie wohl mit stressigen Trockenzeiten zurecht.“ Schließlich haben große Tiere im Verhältnis zu ihrem Volumen eine relativ kleine Körperoberfläche. Deshalb verlieren sie weniger Wasser als ihre kleineren Artgenossen.

Australische Süßwasserkrokodile werden bis ins hohe Alter immer größer: Das hilft ihnen beim Überleben. | Bild: Adobe Stock

Erfahrung der Alten ist wichtig

Ein größerer Körper ist aber nicht der einzige Vorteil, den das Alter mit sich bringen kann. Bei Elefanten zum Beispiel zählt in Krisenzeiten die Erfahrung. Die Herden werden von älteren Weibchen geführt, die genau wissen, wo es auch bei längerer Trockenheit noch Wasser und Futter gibt. Wie wichtig das ist, hat sich zum Beispiel Ende der 1970er-Jahre im Tsavo-Nationalpark in Kenia gezeigt. Dort hatten Wilderer vor allem die alten Weibchen mit den großen Stoßzähnen erlegt – und damit ganze Herden zum Tod verurteilt. Die unerfahrenen jüngeren Tiere fanden die rettenden Wasserlöcher nicht und verdursteten.

Der Erfahrungsschatz der Alten könnte auch der Grund dafür sein, dass Arten wie Elefanten, Orcas und Menschen nach der Menopause noch ein langes Leben vor sich haben. Ab einem bestimmten Alter ist es wohl einfach lohnender, sein Wissen an die Enkel und Urenkel weiterzugeben, statt noch mehr eigenen Nachwuchs in die Welt zu setzen.

Diese sogenannte Großmutter-Hypothese gilt aber wohl vor allem für Arten mit einem ausgefeilten Sozialleben. Damit können Fledermäuse in der Regel nicht aufwarten. Doch sie haben trotzdem ein paar echte Methusalems in ihren Reihen – vor allem, wenn man bedenkt, dass kleine Tiere in der Regel früher sterben als große. Die Brandtfledermaus, die auch in Mitteleuropa vorkommt, bringt zum Beispiel nur sechs bis zehn Gramm auf die Waage, kann aber mehr als 40 Jahre alt werden. „Die Großmutterkarte kann sie dabei wohl nicht ziehen“, vermutet Alexander Scheuerlein.

Bartfledermäuse sprengen Theorien: Obwohl sie klein sind, können sie alt werden. | Bild: imago stock&people

Was aber steckt dann hinter dem hohen Alter der Flattertiere? Ein erster Trend zeichnet sich ab. So werden Fledermausarten in den gemäßigten Breiten deutlich älter als ihre Verwandten in den Tropen. „Vermutlich hängt das damit zusammen, dass sie bei uns Winterschlaf halten“, vermutet Alexander Scheuerlein. Denn in dieser saisonalen Auszeit fahren die Tiere ihren Stoffwechsel extrem herunter. Das aber führt wohl zu weniger molekularen Schäden in den Zellen und damit zu einem längeren Leben.

Die „Hydra“ kann jede Zelle ersetzen

Einige der erfolgreichsten Überlebenskünstler kommen allerdings ohne Winterschlaf aus. Die Süßwasserpolypen der Gattung Hydra zum Beispiel altern überhaupt nicht. Wie sie das genau machen, weiß bisher niemand. Jedenfalls verblüffen sie selbst Experten mit ihrem ungewöhnlichen Talent zur Regeneration. Aus ihren Stammzellen kann die Gattung ein Leben lang sämtliche anderen Zelltypen in ihrem Körper nachbilden. Defekte Körperteile zu ersetzen und selbst Schäden am Nervensystem zu reparieren, ist da kein Problem. Von typischen Altersbeschwerden keine Spur. Den Tod bringen nur Feinde oder ungünstige Umweltbedingungen. Möglicherweise kennen die nur einen Millimeter großen Tierchen das Geheimnis des ewigen Lebens.

Süßwasserpolypen werden nur drei Zentimeter groß – aber altern nie. Sie können jede ihrer Zellen ständig erneuern. | Bild: Adobe Stock

Wie alt wird mein Haustier? Die Datenbank DatLife, die unter dem Link www.datlife.org öffentlich zugänglich ist, enthält Informationen über mehr als 5500 Arten. Der Schwerpunkt liegt auf Wirbeltieren, es sind aber auch andere Gruppen vertreten. So erfährt man, dass manche Spinnen zehn bis 15 Jahre alt werden können und dass für Krebse sogar 50 bis 60 Jahre möglich sind. Haustierwissen: Die Informationen sind nicht nur für Fachleute interessant, man kann sich auch über die Lebenserwartung verschiedener Haustiere informieren. Wer sich zum Beispiel einen Graupapagei anschaffen will, sollte wissen, dass diese Vögel 60 bis 70 Jahre alt werden. Bei Hunderassen ist die Lebenserwartung sehr unterschiedlich und hängt von der Größe ab. Während Doggen in der Regel nur 10 bis 12 Jahre alt werden, gibt es durchaus 25-jährige Pudel. Möglicherweise liegt das daran, dass durch die Zucht auf Größe ungünstige Stoffwechselvorgänge wie die verstärkte Aufnahme von Traubenzucker in die Zellen gefördert werden.

Das Geschlecht entscheidet: Auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Bei den meisten Säugetieren werden die Weibchen älter als die Männchen, auch beim Menschen sind die Frauen klar im Vorteil. Bei Vögeln dagegen ist es umgekehrt. Einer Theorie zufolge stirbt jeweils das Geschlecht früher, das zwei verschiedene Geschlechtschromosomen besitzt. Denn in dieser Situation können sich leichter schädliche Mutationen ins Erbgut einschleichen und das Leben verkürzen.

Diese Tiere leben dagegen nur sehr kurz

Diese Tiere leben dagegen nur sehr kurz

Neben den Alterspräsidenten der Tierwelt gibt es auch einige Arten im Tierreich, die nur sehr kurz am Leben sind. Eintagsfliegen: Sie machen ihrem Namen tatsächlich alle Ehre. Ein bis vier Tage leben die meisten Arten im Erwachsenenstadium. Diese kurze Zeit nutzen sie dafür sehr effizient und beschränken sich auf eine einzige Sache: die Fortpflanzung. Im Larvenstadium verbringen sie viel, viel mehr Zeit: meist rund ein Jahr.

Bauchhärlinge: Die meist kaum einen Millimeter großen Tierchen leben in fast jedem Fluss, See und Meer. Dort verbringen meist gleich mehrere Arten ihr Leben am und im Boden – haben dafür aber ziemlich wenig Zeit. Auch die Bauchhärlinge werden nur einige Tage alt. Anders als bei den Eintagsfliegen verläuft die Entwicklung des Nachwuchses aber ebenso schnell. Aus den Eiern entwickeln sich innerhalb weniger Tage fortpflanzungsfähige Tiere.

Pygmäengrundeln: Das Wirbeltier mit dem kürzesten Leben ist nach aktuellem Forschungsstand die Pygmäengrundel. Die winzigen Fische leben maximal 59 Tage lang. Der Lebensraum der nur ein bis zwei Zentimeter großen Tiere sind Korallenriffs. Drei Wochen, also rund ein Drittel ihrer Lebenszeit, verbringen die Grundeln mit Fortpflanzung. In Verbindung mit der kurzen Lebensdauer entstehen so bis zu sieben Grundel-Generationen im Jahr.

