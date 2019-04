Politik vor 1 Stunde

"Das Gefährliche an diesem Test ist seine scheinbare Harmlosigkeit"

Was dürfen werdende Eltern über ihre Kinder wissen? Die Diskussion um Bluttests zur Erkennung von Trisomie 21 bei Ungeborenen hat diese Frage in den Fokus gerückt. Prof. Dr. med. Giovanni Maio ist Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Neben verschiedenen Ethikkommissionen berät er auch die Deutsche Bischofskonferenz. Er mahnt einen kritischen Umgang mit dem Bluttest an.