Wer schon immer damit geliebäugelt hat, sich ein Haustier anzuschaffen, hat nach dem Arbeitsleben vielleicht die nötige Zeit dafür. Fragen kommen auf: Welcher fellige Begleiter soll es dann sein? Hält ein Hund gesund? Welche Vorteile hat eine Katze?

Der Leihhund

Vor allem die örtlichen Tierheime bieten die Möglichkeit, in der Regel Hunde zum Spazierengehen auszuleihen. Dabei können Freundschaften zwischen Mensch und Tier wachsen, die letztlich eine Dauerbindung eingehen. Tierheime sowie andere Vereine wie die Hundenothilfe vermitteln auch Tiere, die dort gestrandet sind. Dabei gibt es die Gelegenheit, den Vierbeiner erst einmal kennenzulernen. Im Internet bieten verschiedene Leih-Service-Firmen Tiere zum Ausleihen für längere Zeit an. So wirbt beispielsweise der BlueBello-Hundeservice damit, gegen eine monatliche Pauschale, die auch Versicherung, Tierarzt und Futter abdeckt, Hunde an ältere Menschen zu verleihen. (sk)