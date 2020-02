von Simone Härtle und Laura Marinovic

„Liebe Eltern, ab hier wird Deutsch gesprochen“ – Schilder mit dieser Botschaft, unterzeichnet von Bürgermeister Alois Oberer, hängen an den Eingangstüren der Kindergärten in der Tiroler Gemeinde Reutte. Die Aktion hat für Aufsehen gesorgt, auch über die Grenzen Österreichs hinaus.

Es habe eine große Resonanz gegeben, die „teils sehr positiv und teils sehr negativ“ war, sagte Sebastian Weirather, Amtsleiter der Gemeinde. Laut der Tiroler Tageszeitung haben die Erzieherinnen nicht selten Probleme zu verstehen, was gesprochen wird, wenn die Kinder von ihren Eltern gebracht oder abgeholt werden. In einer der drei Reuttener Einrichtungen liege der Anteil der Kinder mit nicht deutscher Muttersprache bei fast 65 Prozent. Gespräche, bei denen die Wichtigkeit der Sprachkompetenz thematisiert wurde, hätten kaum etwas gebracht. Die Eltern hielten an ihrer Muttersprache fest – und die Kinder somit auch. Viele Jungen und Mädchen verstünden kaum Deutsch, die Pädagoginnen würden „mit Händen und Füßen gestikulieren, um sich verständlich zu machen“. Die Schilder sollten die Eltern an ihre Vorbildfunktion erinnern. Der Bürgermeister kritisiere in diesem Zusammenhang auch, dass Zuschüsse für die Sprachförderung reduziert worden seien.

„Ab hier wird Deutsch gesprochen“ heißt es auf den Schildern. | Bild: Uwe Claus

Kommentare zu den Schildern reichen in den sozialen Netzwerken von „rassistisch“ bis „super“. Eine Erzieherin aus dem Oberallgäu, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, kennt das Problem aus eigener Erfahrung. Zu Hause die Muttersprache zu pflegen, sei richtig und wichtig. In Kindergärten aber führe das im Zweifel dazu, dass die Kinder keine gemeinsame Sprache haben und sich Grüppchen entsprechend der Herkunft bilden. „Schilder halte ich aber nicht für sinnvoll“, sagt die Erzieherin. Denn die Betroffenen könnten sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Stattdessen sollten die Eltern in Gesprächen an ihre Vorbildfunktion erinnert werden.

Laut den neuesten verfügbaren Zahlen des Statistischen Landesamt lag der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in der öffentlich geförderten Kindertagespflege im März 2018 bei gut 19 Prozent. Mindestens ein Elternteil dieser Kinder stammt aus dem Ausland. 39 Prozent sprachen in der Familie vorrangig nicht Deutsch.

An diesem Kindergarten in Reutte werden Eltern zum Deutschsprechen aufgefordert. | Bild: Mittermayr/Tiroler Tageszeitung

Viele sprechen daheim kein Deutsch

Den größten Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund hatten 2018 Einrichtungen im Regierungsbezirk Freiburg. Knapp 21 Prozent hatten mindestens ein ausländisch-stämmigen Elternteil. Von ihnen sprachen etwa 40 Prozent mit der Familie überwiegend nicht Deutsch. Die wenigsten Kinder mit Migrationshintergrund waren dagegen in der öffentlich geförderten Kindertagespflege im Regierungsbezirk Tübingen zu finden – etwa 18 Prozent. Allerdings sprachen dort mehr Kinder vorrangig nicht Deutsch mit ihrer Familie als anderswo in Baden-Württemberg, nämlich gut 43 Prozent.

In Reutte zeigten sich die Erzieherinnen laut Tiroler Tageszeitung froh über die Anweisung des Bürgermeisters – nur viel gebracht hätten die Schilder nicht. Die einen hielten sich nicht daran, andere machten nicht den Eindruck, als wüssten sie, was dort steht.