Sommer-Cocktail 2019: Garden Party von Ralf Hezel. | Bild: Ralf Hezel, Casablanca Bar, Waldshut

Garden Party

Zutaten:

3 cl Hendrick‘s Gin

1 cl Noilly Prat

1 Dash (Spritzer) Angostura Bitter

1 cl Holunderblütensirup

Zubereitung:

Sämtliche Zutaten werden kräftig auf Eis geschüttelt und in ein hohes Longdrinkglas, das mit Eiswürfeln gefüllt ist, abgeseiht. Ein oder mehrere Gurkenscheiben werden hinzugefügt und das Ganze mit Tonic Water aufgefüllt. Stirrer und Strohhalm dazugeben und fertig ist ein leichter, spritziger Sommerdrink.

Ralf Hezel, Chef der Casablanca Bar in Waldshut. | Bild: Johanna Meister

Ralf Hezel,

Casablanca-Bar Waldshut

------------------------------

Friedrichs Sommerdrink von Erim Türkmen. | Bild: Friedrichs Bar, Konstanz

Friedrichs Sommerdrink

Zutaten:

3,5 cl Bombay Sapphire Gin

4 cl frischer Zitronensaft

3 cl Honigsirup

8 cl Honest Bio-Limonade Zitrone & Himbeere

Zubereitung:

Alle Zutaten shaken und in ein Rotwein-Glas auf Eis abseihen. Anschließend einen kleinen Zweig frischen Rosmarin flambieren und in den Cocktail geben. Zusätzlich kann noch eine Scheibe Zitrone hinzugegeben werden.

Erim Türkmen, Chef der Bar Friedrichs, Hotel 47 Grad, Konstanz | Bild: Hotel 47 Grad, Konstanz

ErimTürkmen,

Friedrichs Bar im Hotel 47 Grad Konstanz

Erim Türkmen ist Süddeutscher Meister 2019 und amtierender Landescocktailmeister Baden-Württemberg 2019.

------------------------------

Rezepte aus der Region Mit diesen Sommer-Drinks von Profis peppen Sie jede Party auf Das könnte Sie auch interessieren

Sommer-Cocktail 2019: Dark Purple von Pascal Delolmo. | Bild: Cocktailbar Blauer Engel Konstanz

Dark Purple

Zutaten:

5 cl Rum Havanna 3 Jahre

3 cl Limettensaft

1,5 cl Lakritz-Likör

1,5 cl Brombeer-Sirup

Crushed Ice

Sprudel zum Aufgießen

Minze

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Shaker geben und mit Crushed Ice shaken. Abseihen und in ein Longdrink-Glas mit einigen Eiswürfeln geben. Mit Sprudel/Soda auffüllen und mit Minze dekorieren.

Pascal Delolmo, Inhaber der Cocktailbar Blauer Engel. | Bild: Marc-Julien Heinsch

Pascal Delolmo,

Blauer Engel Konstanz

------------------------------

Negroni

Um 1920 in Florenz im Caffe Casoni erfunden und nach dem Grafen Camillo Negroni benannt, der den Cocktail als erster bestellt hat. Es ist eine mit Gin verstärkte Variation des älteren „Americano“ ohne Sodawasser. Ein sehr aromastarker Drink mit bitterer Note.

Zutaten:

3 cl London Dry Gin (z.B. Tanqueray)

3 cl roter Wermut (z.B. Cinzano 1757

oder Martini Rosso)

3 cl roten Bitter (Cinzano Bitter, Luxardo Bitter oder Campari wie im Originalrezept)

Zubereitung:

Eiswürfel (am besten einen einzelnen großen) in einen Tumbler oder ein Old-Fashioned-Glas geben. Zutaten über den Eiswürfel gießen, kurz umrühren und eine halbe Orangenscheibe oder einen Streifen Orangenschale hinzugeben.

Den Streifen Orangenschale etwas knicken und damit am Rand des Glases entlangfahren, bevor er in den Drink gegeben wird.

Alternativ können die Zutaten auch mit Eis im Shaker geschüttelt und in ein Cocktailglas (Martini-Glas) abgesiebt werden. Dann nur mit dem Streifen Orangenschale garnieren.

Der Bar-Experte der Redaktion: Joachim Bernhard aus Radolfzell ist begeisterter Hobby-Mixer. | Bild: Schierle, Beate

Tipp der Redaktion,

Joachim Bernhard,

Radolfzell

White Negroni

Eine Variante für alle, die die Farbe nicht mögen oder denen die Aromen zu schwer sind.

Zutaten:

3 cl Gin (London Dry Gin)

3 cl weißer, süßer Wermut

(z.B. Cinzano bianco)

3 cl Luxardo Bitter Bianco (oder Suze,

ein Enzian-Bitterlikör)

Zubereitung: wie oben

Americano

Ein Drink, der aus den 1860er-Jahren stammen soll.

Er wurde im Caffe Campari ursprünglich unter dem Namen Milano-Torino serviert, nach der Herkunft von Campari aus Mailand und dem Wermut (vermutl. Cinzano Rosso) aus Turin. Später wurde er in Americano umbenannt, angeblich, weil er bei den Amerikanern sehr beliebt war, die während der Prohibitionszeit in den 1920er Jahren nach Italien kamen. Ein aromatischer Drink, der auch mit mehr Sodawasser noch gut schmeckt.

Zutaten:

4 cl roter Wermut (z.B. Cinzano 1757 oder Martini Rosso)

4 cl roter Bitter (Cinzano Bitter oder Luxardo Bitter oder Campari wie im Originalrezept)

Zubereitung:

Einige Eiswürfel in ein Highball Glas geben. Zutaten über die Eiswürfel gießen, kurz umrühren und mit Sodawasser aufgießen (nur einen kleinen Schuss, oder großzügig auffüllen je nach Geschmack). Eine halbe Orangenscheibe oder einen Streifen Orangenschale hinzugeben.



Americano ist die ältere und mit Soda aufgefüllte Variante des Negroni. | Bild: ivanmateev - stock.adobe.com

----------------

Hätten Sie‘s gewusst?

Sean Connery als James Bond, kurz 007, jagte Schurken rund um den Globus. Sein Leibgetränk im Film war der Dry Martini Cocktail. | Bild: Gustav_Unger/dpa





Der Americano ist James Bonds erster Drink im ersten Bond-Roman von Ian Fleming – und nicht etwa der Dry Martiny. In „Casino Royale“ geht James Bond in einer französischen Hotelanlage in die Bar und bestellt einen Americano. Die anderen Männer in der Bar trinken Champagner und die Frauen Dry Martinis, schreibt Fleming.