Wir stehen mit beiden Beinen fest im Leben, haben uns im Job eine gewisse Position erarbeitet, die Kinder werden langsam erwachsen, wir fühlen noch einen Hauch von jugendlicher Leichtigkeit – und dann steht der 50. Geburtstag an. Für viele ein Horrorgedanke.

Andere trifft es ganz unvorbereitet, wie etwa die beiden Autorinnen Christiane Hastrich und Barbara Lueg (beide 54). Beide sind Fernsehredakteurinnen beim ZDF in München, beide wurden vor vier Jahren 50. „Und wir beide wurden von den Herausforderungen, die dieses Lebensjahrzehnt mit sich bringt, total überrollt“, sagen sie.

Um anderen Menschen Hilfestellung, Fachinformationen und Mut mitzugeben, entschieden sich die Kolleginnen bei einem Feierabendwein für ein gemeinsames Buch und veröffentlichten nach unzähligen Gesprächen mit Ärzten, Psychologen, Forschern und 50-Jährigen 2018 ihr Werk: „Das Schönste an uns sind wir – Was uns ab 50 bewegt und beflügelt“.

Ein Jahrzehnt, das es in sich hat

Mehr als 40 Prozent der Deutschen sind aktuell zwischen 50 und 60 Jahre alt. Und dieses Jahrzehnt hat es in sich: Kinder ziehen aus, Eltern sterben, der eigene Körper ist im Wandel. „All diese Faktoren führen dazu, dass unser Selbstbild wankt“, sagt Christiane Hastrich, „wir waren Mutter, Kind, jung und knackig. Plötzlich kommt alles zusammen: Wir wohnen alleine, sind die Ältesten in der Familienhierarchie, haben Falten und Wehwehchen.“

Brad Pitt bei der Premiere von „Once upon a time in Hollywood“ in Cannes. | Bild: Vianney Le Caer/dpa

Auch die beliebtesten männlichen Schauspiel-Schönlinge sind zwischen 50 und 60 und mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert: Für Brad Pitt (55) hielt der Eintritt in den Ü50-Club die Scheidung von Schauspielkollegin Angelina Jolie (43) und ihren sechs Kindern bereit.

Die Promis nehmen es gelassen

Für George Clooney (58) hingegen ist es ein Jahrzehnt der Freude: Der als ewiger Junggeselle verschriene Hollywood-Star fand mit Ü50 doch noch die große Liebe in seiner Ehefrau Amal (41), vor zwei Jahren kamen ihre Zwillinge Alexander und Ella zur Welt.

George Clooney, Schauspieler aus den USA. | Bild: Ian West/dpa

„50 werden ist das, was wir draus machen. Glück ist eine Entscheidung und wir sind mit 50 noch jung genug, alles anzupacken, was wir uns wünschen“, sagt Barbara Lueg. Immerhin liegt die heutige durchschnittliche Lebenserwartung eines Neugeborenen in Deutschland bei 83 (Frauen) beziehungsweise 78 Jahren (Männer) – noch rund 30 Jahre für Chancen.

Plötzlich ist keine Zeit zu verlieren

„Viele ziehen mit der magischen Fünf davor so eine Art Zwischenbilanz, resümieren, was sie erreicht haben, was sie noch erreichen können und fragen sich, was sie wirklich glücklich macht“, weiß auch Christiane Hastrich durch die Recherche für das Buch, „ihnen wird bewusst, dass sie keine Zeit mehr zu verlieren haben, ganz nach dem Motto ‚Wenn nicht jetzt, wann dann?‘“

Früher nannte man das vielleicht Midlife-Crisis. Heute sehen die Autorinnen darin weniger eine Krise, als viel mehr eine Chance. „Gerade Frauen entwickeln in diesem Jahrzehnt oft noch einmal ganz neue Energie“, sagt Barbara Lueg, „nach all den Aufgaben, die sie so oft als berufstätige Mütter gleichzeitig gemanagt haben, sagen sie sich: ‚Jetzt bin ich dran!‘, gehen auf Weltreisen, wollen sich beruflich wie privat noch einmal ganz neu ausprobieren.“

Sich neu erfinden

Viele Promi-Ladys machen es selbstbewusst vor: Sängerin Jennifer Lopez wird am 24. Juli 50 und geht wieder auf Tour – unter dem Motto „It‘s my Party“ (deutsch: „Es ist meine Party“).

Selbstbewusst: Schauspielerin Jennifer Lopez bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York. | Bild: ANGELA WEISS/AFP

Auch US-Schauspielerin Jennifer Aniston wurde im Februar 50 und zeigt sich kurz darauf stilvoll oben ohne, in Ledershorts und Nylonstrumpfhose, vor der Kamera von Modefotograf Alexi Lubomirski. Im Interview mit dem Magazin Harper’s Bazaar sagt sie dazu: „Ich finde, unsere Körper sind wunderschön und es ist wichtig, sie zu feiern – ganz egal, welches Alter man hat.“

Jennifer Aniston, allseits beliebte Schauspielerin aus den USA. | Bild: FRANCOIS MORI/dpa

Christiane Hastrich und Barbara Lueg wollen mit ihrem Buch vor allem eines: „Mut machen“, sagen sie, „dieses Jahrzehnt ist voller Herausforderungen, aber auch aufregend, schön und voller Möglichkeiten, wenn wir uns nicht selbst in die Opferrolle begeben, sondern mutig alle ‚Ich kann das nicht‘-Gedanken hinter uns lassen.“

Ihre wichtigste Erkenntnis: „Man muss nicht überall perfekt und nicht jedermanns Liebling sein“, sagen sie, „Altern hat also auch was Gutes, es macht uns weiser, genügsamer und lässt uns erkennen, was wirklich wichtig im Leben ist.“

Äußere Zwänge und Pflichtkontakte weichen Herzenswünschen und wahren Freunden. Die durch Angst vor Vergänglichkeit angestoßene Selbstreflexion bietet die Chance, doch noch Glück und Zufriedenheit zu finden. „Jeder von uns trägt so viel Schönes und Wertvolles in sich, das es wert ist, entdeckt zu werden“, sagt Hastrich.

