Auch ein Tag nach dem verheerenden Einsturz sind noch immer Autos unter den Trümmern zu sehen. Helfer suchen weiter nach Überlebenden und durchkämmen mit Baggern und Spürhunden die Trümmer. Doch die Rettungsarbeiten gestalten sich schwierig. Diese Bilder dokumentieren das Ausmaß der Tragödie.

Der Blick auf die Autobahnbrücke. Mehr als 40 Menschen kamen bei dem Einsturz ums Leben.

Ein Lkw vor dem Abgrund: In letzter Sekunde konnte der Fahrer bremsen.

In mehr als 40 Metern Höhe stürzte die sogenannte Morandi-Brücke auf der Autobahn 10 in ein, auf einem etwa 100 Meter langen Stück

Helfer suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Die Rettungsarbeiten gestalten sich als schwierig. An jeder Stelle muss das Sicherheitsrisiko für die Einsatzkräfte neu bewertet werden. Erst dann kann gearbeitet werden. „Die Arbeit ist in mentaler und physischer Hinsicht sehr anstrengend“, sagt Federica Bornelli vom Roten Kreuz in Genua.

