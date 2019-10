von James PHEBY , AFP

Prinz Harry hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er wenig von der britischen Boulevardpresse hält, der er auch die Schuld am Tod seiner Mutter gibt. Nun wehren sich der Queen-Enkel und seine Frau Meghan juristisch: Seine Frau habe die „Mail on Sunday“ wegen der Veröffentlichung eines persönlichen Briefes verklagt, teilte Harry mit – und rechnete auch mit den anderen Boulevardmedien ab.

In seinem offenen Brief warf Harry der Zeitung vor, den privaten Brief widerrechtlich und in „absichtlich zerstörerischer Weise“ veröffentlicht und ihre Leser damit manipuliert zu haben. Sie habe „ganze Absätze, Sätze und selbst einzelne Wörter ausgelassen“, um zu verhindern, dass ihre seit über einem Jahr verbreiteten eigenen Lügen entlarvt würden, erklärte der Prinz.

Vorwurf: Verstoß gegen das Urheberrecht und Missbrauch privater Informationen

Dafür müsse sich das Blatt nun wegen Verstoßes gegen die Urheberrechte und das Datenschutzgesetz sowie gegen den Missbrauch privater Informationen verantworten. Angaben, um welchen Brief es sich handelt, machte Harry nicht. Die „Mail on Sunday“ hatte im Februar aber einen handschriftlichen Brief veröffentlicht, den Meghan ihrem Vater Thomas Markle geschrieben hatte.

Der von seiner Tochter entfremdete 75-Jährige hatte den Brief nach eigenen Angaben selbst an die Boulevardzeitung weitergegeben. Diese wies alle Vorwürfe zurück. Sie habe den Brief keineswegs auf eine entstellende Weise bearbeitet, erklärte ein Sprecher und kündigte an, die Zeitung werde ihre Haltung „entschlossen“ verteidigen.

Von „unbarmherzigen Kampagnen“

In einem allgemeinen Rundumschlag warf Harry der britischen Boulevardpresse vor, Kampagnen gegen Menschen zu fahren, ohne an die Folgen zu denken. Die „unbarmherzige Kampagne“ gegen seine Frau sei während Meghans Schwangerschaft und nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes „eskaliert“, erklärte der 35-Jährige. Diese „unablässige Propaganda“ sei für ihn und seine Frau sehr schmerzhaft. Zu lange habe er dazu geschwiegen.

Meghan werde von der Boulevardpresse verfolgt wie einst seine Mutter Diana, die 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi in Paris gestorben war, schrieb der 35-jährige Herzog von Sussex: „Meine größte Angst ist, dass die Geschichte sich wiederholt. Ich habe meine Mutter verloren und sehe jetzt, wie meine Frau Opfer der gleichen mächtigen Kräfte wird.“ Er fügte hinzu, für diesen „ausgesuchten“ Teil der Medien sei alles nur „ein Spiel“ – bei dem er und seine Frau von Anfang an nicht mitspielen wollten.

Prinz Harry sieht „Rassismus und Sexismus“ im Spiel

Die bekanntermaßen aggressive britische Boulevardpresse hatte die afro-amerikanische Schauspielerin zunächst mit Enthusiasmus in der britischen Königsfamilie willkommen geheißen. Doch schon zu Beginn ihrer Beziehung beklagte sich Harry über den „rassistischen Unterton“ in einigen Zeitungskommentaren sowie über den „unverhohlenen Rassismus und Sexismus“ in den Online-Netzwerken.

Über die Monate wurde die Berichterstattung der Boulevardmedien immer kritischer – unter anderem nahmen sie die zerstrittene Familie der 38-Jährigen in den USA ins Visier und mokierte sich über Meghans angebliches Luxusleben.

Elton John sprang dem jungen Paar bei. „Ich fühle mich zutiefst verpflichtet, Harry und seine Familie vor dem überflüssigen Eindringen der Presse zu schützen, das zu Dianas verfrühtem Tod beigetragen hat“, erklärte der britische Popstar, der mit Harrys Mutter befreundet war.

Dagegen sprach der Medienkommentator Roy Greenslade von einer riskanten Strategie des Prinzen, die gesamte Presse für die Handlung einer einzigen Zeitung in die Verantwortung zu nehmen. Die Macht und der Einfluss der Boulevardmedien sei nicht mehr so groß wie früher, sagte Greenslade der BBC. Es könne sein, dass Harry „mit dem Vorschlaghammer eine Nuss knackt“ – und herausfindet, dass die Wirkung „eher kontraproduktiv ist“.