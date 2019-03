Die Frauen und die Politik – das gehört nun schon seit 100 Jahren zusammen. 1919 wurde das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt. Seither hat sich viel getan – und auch wieder nicht. Wir haben eine Kanzlerin und Frauen versehen Ministerämter, aber wir haben auch noch immer Kommunalparlamente, in denen keine einzige Frau sitzt. 26 Gemeinden in Baden-Württemberg sind sozusagen noch in rein männlicher Hand. Es gilt die Faustregel: Je kleiner die Gemeinde, desto niedriger der Frauenanteil im Stadt- bzw. Gemeinderat, so analysiert es die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft e.V. (EAF).

Birgit Homburger: "Frauen, jetzt macht einfach!" "Ich schwätz' seit Jahren an die Frauen hin. Du kriegst kaum eine", bricht es aus Birgit Homburger (FDP) heraus. Die Hilzingerin, ehemals Landesvorsitzende der Liberalen und Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, ist dieser Tage auf Kandidatensuche für die anstehenden Kommunalwahlen. Ein mühsames Geschäft – besonders wenn es um Kandidatinnen geht. Eine verpflichtende Frauenquote? Da muss Homburger lachen – die würde da auch nicht helfen. Weshalb gerade Frauen häufig vor der politischen Verantwortung zurückschrecken? Die 53-Jährige macht daraus eine Mischung aus familiärer und beruflicher Doppelbelastung verantwortlich sowie ein mangelndes Zutrauen zu sich selbst. "Ich höre seit Jahren ,Ich trau mir das nicht zu' oder ,Die Kinder sind noch zu klein.“ oder „Ich kann mir das zeitlich im Moment nicht leisten'", sagt Homburger. „Daran hat sich nicht viel geändert, seitdem ich in der Politik aktiv bin.“ Manchmal würde sie den Frauen am liebsten zurufen: "Jetzt macht einfach! Die Männer machen sich nicht so viel Gedanken, ob sie es sich zutrauen oder nicht." Ihrer Partei, die eine Quote strikt ablehnt, macht die Ortsvereinsvorsitzende der FDP Hilzingen keinen Vorwurf. Die Liberalen hätten mit Mentoring-Programmen, Arbeitsgruppen zum Thema und Veranstaltungen speziell für Frauen einiges getan. Sie selbst hatte eine Quote freilich auch nie nötig: „Ich bin halt ein Typ Mensch, der sich nicht beeindrucken lässt. Wenn ich auf Widerstand stoße, denke ich: Jetzt erst recht."

FDP-Politikerin Birgit Homburger. | Bild: Scherrer, Aurelia

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. An Artikel 3 des Grundgesetzes hegen heute nur noch religiöse Fanatiker und hoffnungslose Hinterwäldler ernsthaft Zweifel. Und dennoch ist die Geschlechterverteilung auch in den Parlamenten von Bund und Ländern weit entfernt von 50:50. 26,6 Prozent der Abgeordneten im Stuttgarter Landtag sind Frauen. Nur, muss man hinzufügen. Der Südwesten rangiert in Sachen Frauenanteil auf den hinteren Plätzen bei den Landesparlamenten, nur durch Nachrückerinnen ist er nicht mehr Schlusslicht. Im Bundestag sind die Frauen in dieser Legislaturperiode sogar schon wieder auf dem Rückzug: 31 Prozent – vor der Bundestagswahl 2017 waren es noch 36,8 Prozent Frauen.

Politische Teilhabe ist kein Selbstläufer

Die politische Teilhabe von Frauen ist offenbar doch nichts, was sich von selbst immer weiter ausdehnt. Nach dem Motto: Wenn erst ein paar Frauen-Seilschaften geknüpft und weibliche Vorbilder in Spitzenpositionen etabliert sind, dann läuft das wie von selbst mit der Parität. Stattdessen haben sich durch den Einzug der männerlastigen AfD und die Rückkehr der ebenfalls männlich dominierten Liberalen die Verhältnisse aus feministischer Sicht wieder zum Schlechteren gewandelt.

Unter diesem Eindruck haben sich im Bundestag Frauen aller Fraktionen (außer der AfD) zusammengefunden, um Druck zu machen in Sachen Frauenpartizipation: Es sollen mehr Frauen in die Parlamente – dieser Vorsatz eint die Streiterinnen. Die Frage ist nur Wie. Braucht es eine Quote? Muss man Verstöße dagegen ahnden, zum Beispiel durch Geldstrafen für Parteien, die es nicht schaffen, ihre Listen mit 50 Prozent Frauen zu besetzen? Wie gerecht ist das dann eigentlich gegenüber den Männern? Und was heißt eigentlich Gleichberechtigung? Gleiche Chancen oder gleiche Teilhabe? Fragen über Fragen.

Rita Schwarzelühr-Sutter: "Ich bin mit der Quote gut gefahren" Die SPD-Politikerin kennt das: "Viele Frauen, wenn sie zum ersten Mal für die Kommunalwahlen kandidieren, fragen sich, ob sie das schaffen." Sie weiß: „Das ist typisch für Frauen.“ Typisch ist auch die politische Karriere der 56-Jährigen: Auf den Gemeinderat in ihrer Heimatgemeinde Lauchringen (1999) folgte 2005 über die – paritätisch besetzte – Landesliste der SPD der Einzug in den Bundestag. Heute ist sie Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium von Svenja Schulze. Die Bilanz der gelernten Wirtschaftswissenschaftlerin in Sachen Geschlechterquote ist dementsprechend positiv: „Ich bin damit gut gefahren und unsere Partei auch“, sagt sie. „Das Reißverschlussverfahren hat sich bewährt.“ Wenn Frauen mitreden, mache sich das auch an der Qualität der Politik bemerkbar. „Weil Frauen eine andere Sichtweise einbringen und Probleme anders lösen.“ Auch der Ton sei mit mehr Frauen im Parlament ein anderer. Der männerdominierte Bundestag befremdet Schwarzelühh-Sutter gelegentlich, beispielsweise bei der Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch-Paragrafen 2019: „Das ist schon schräg, wenn da nur Männer reden.“ Eine im Wahlrecht verankerte Quote würde die Mutter von zwei Söhnen durchaus begrüßen. Ob das rechtlich haltbar ist, darüber macht sie sich wenig Sorgen: „Es ist nicht unmöglich, Frankreich macht’s ja auch.“ Auch Brandenburg könnte ein Vorbild sein. Vom baden-württembergische Landtagswahlrecht hält sie dagegen wenig: „Das ist doch nicht zukunftsweisend!“

SPD-Politkerin Rita Schwarzelühr-Sutter. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Der Frauenanteil in den einzelnen Länderparlamenten im Überblick. | Bild: SK

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Der zweite Satz von Artikel 3 des Grundgesetzes ist weniger geläufig. In der Diskussion um eine Geschlechterquote spielt er eine zentrale Rolle. Es geht um die Frage, ob der Staat den Parteien und damit auch den Bürgern die Gleichberechtigung bis zu einem gewissen Grad diktieren darf. Darf er den Parteien etwa vorgeben, dass sie zur Hälfte Frauen aufstellen müssen und Zuwiderhandlung bestrafen? Werden dabei letztlich nicht die Männer bestraft – die schließlich auch ein grundgesetzlich verbürgtes Anrecht darauf haben, nicht benachteiligt zu werden (ebenfalls Artikel 3)? Und kann man nach der Einführung einer Quote wirklich noch von freier und gleicher Wahl sprechen (Artikel 38)? Die Wissenschaft ist sich uneins, gute Argumente gibt es für beide Seiten.

Inge Grässle: "Die CDU ist eine Männerpartei" Die CDU-Politikerin macht sich schon lange für mehr Beteiligung von Frauen in der Politik stark. Im vergangenen Jahr kämpfte die Landesvorsitzende der FrauenUnion für ein neues baden-württembergisches Wahlrecht, das für mehr Frauen im extrem männerlastigen Landtag sorgen sollte und eigentlich im grün-schwarzen Koalitionsvetrag vereinbart war, letztlich aber am Widerstand der CDU-Fraktion scheiterte. Mit ihrer Kritik hält die Heidenheimer Europaabgeordnete nicht hinterm Berg: "Die Männerpartei CDU hat nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie gibt sich mit ihren schlechten Werten zufrieden oder sie stellt sich an die Spitze der Bewegung für mehr Frauen." Anders als ihre Partei ist die 58-Jährige durchaus für eine Quote. Um den richtigen Weg dahin auszutüften, würde sie ein Expertengremium das Thema Wahlrecht aufrollen lassen. Wenn das die Abgeordneten selbst machten, überlege jeder nur: "Wie wird das für mich?" Ob Frauen in den Parlamenten gut vertreten seien oder nicht – das macht aus Grässles Sicht durchaus einen Unterschied. Sie erinnert an den Ausbau der Kinderbetreuung im Land 1996/7, gegen den es viel Widerstand von männlicher Seite gegeben habe. "Ohne die Forderungen der Industrie hätten wir das nie geschafft." Wir – das heißt: die Frauen. Noch schlechter repräsentiert als die Frauen sind Menschen mit Migrationshintergrund: "Uns fehlt quasi ein Drittel der Bevölkerung. Es fängt schon bei der Parteimitgliedschaft an und führt dazu, dass wir in den Parlamenten viel zu homogen sind."

CDU-Politikerin Inge Gräßle. | Bild: Marijan Murat/dpa

Grünen, Linken und SPD sei Dank

Fest steht: Ohne Quote wären die Frauen nicht einmal dahin gekommen, wo sie heute stehen. Jahrzehntelang verharrte der Frauenanteil im Bundestag bei zehn Prozent und knapp darunter. Erst Mitte der 80er-Jahre änderte sich etwas daran. Die bundesdeutsche Gesellschaft hatte sich gewandelt – das wohl. Vor allem aber hatten die Grünen und etwas später die SPD eine Frauenquote eingeführt. Mitte der 90er-Jahre zog die CDU mit ihrem – deutlich weicheren – Quorum nach. Ausschlaggebender für einen weiteren Anstieg des Frauenanteils zu dieser Zeit war allerdings die Wiedervereinigung. Der Grund: Auch die PDS/Linke verfügt über eine strikte Quote. Bis heute lassen sich die Quoten an der Zahl der weiblichen Parlamentarier der jeweiligen Partei ablesen: Während die Grünen im Bundestag zu 58 Prozent weiblich sind, sind das bei der AfD nur elf Prozent. Auch FDP und Union sind mit 23 und 20 Prozent stark männerlastig.

Die Kreistagskandidaten der SPD-Ortsvereine Waldshut, Tiengen und Lauchringen für die Kommmunalwahlen am 26. Mai 2019 vor dem Oberlauchringer Gasthauses Adler. | Bild: Peter Rosa

Übrigens: Die Basis aller im Bundestag vertretenen Parteien ist überwiegend männlich. Nur 26 Prozent der CDU-Mitglieder sind Frauen, bei der SPD sind es 32, bei den Grünen 39 Prozent, bei der CSU 20, bei der AfD 16, bei der Linken 36 Prozent. Kritiker der Quote sehen darin das stichhaltigste Argument dafür, dass Frauen nicht noch mehr gefördert werden dürfen – weil sie in Mandaten und Ämtern im Verhältnis zur Mitgliedschaft bereits überproportional vertreten seien. So kann man es auch sehen. Oder man legt als Maßstab die Bevölkerung an – da sieht es allerdings anders aus.