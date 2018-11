Die kalifornische Brandschutzbehörde teilte am Sonntag mit, auch das sogenannte „Camp“-Feuer im Norden des US-Bundesstaates sei nun komplett unter Kontrolle. Die beiden Brände in Südkalifornien in der Nähe von Los Angeles waren von den Feuerwehrleuten bereits zuvor unter ihre Kontrolle gebracht worden.

Ein Satellitenfoto zeigt das Camp»-Feuer im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien. Zehntausende mussten vor den Bränden fliehen, mehr als 14000 Häuser brannten ab. | Bild: dpa

Brand tötete Dutzende Menschen und zerstörte 14.000 Häuser

Die Feuer hatten schwere Verwüstungen in dem Westküstenstaat angerichtet und zahlreiche Menschenleben gekostet. Allein das „Camp“-Feuer in Nordkalifornien zerstörte mehr als 14 000 Häuser, mindestens 85 Menschen starben. Es war das schlimmste Feuer im US-Westküstenstaat seit Beginn der Aufzeichnungen.

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Welcome to Bearadise" und ausgebrannte Trümmer nach dem Waldbrand, dem sogenannten «Camp»-Feuer. | Bild: Barbara Munker (dpa)

Die Luftaufnahme zeigt die verbrannten Überreste von Wohnhäusern in einem Wohnviertel der Stadt Paradise. | Bild: Noah Berger (AP)

Ein Foto eines Hauses (vor dem Brand) vor den Resten des abgebrannten Gebäudes. | Bild: Jae C. Hong (AP)

Mitglieder eines Suchteams suchen mit Spürhunden in einem Wohnmobilpark nach Brandopfern in Folge der verheerenden Waldbrände. Die Zahl der Opfer des verheerenden Brandes im Norden Kaliforniens ist weiter angestiegen. Mindestens 87 Menschen seien beim sogenannten «Camp Fire» ums Leben gekommen. | Bild: Kathleen Ronayne

(dpa)