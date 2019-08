von Patrick Schirmer Sastre (dpa)

An der prächtigen Stierkampfarena von Palma de Mallorca wird fleißig Werbung für ein Event gemacht, dem die Balearenregierung eigentlich für immer „Adiós“ sagen wollte: Eine „Gran Corrida de Toros“ am kommenden Freitag wird auf bunten Plakaten angekündigt – ein Stierkampf eben und dazu noch mit dem spanienweit bekannten Torero Morante de la Puebla.

Das Besondere: Zwei Jahre lang durften auf der Urlaubsinsel keine Stiere mehr getötet werden – nun feiert das Spektakel dank der spanischen Justiz sein Comeback. Viele Fragen sind noch offen, aber eine Gewissheit gibt es: Es wird wieder Bullen-Blut fließen.

Nackte Stierkampf-Gegner demonstrierten 2008 gegen die blutigen Spektakel. Das wollen sie jetzt wieder tun. | Bild: picture-alliance/ dpa

Schon Tage vor der Corrida haben sich rund 50 Tierschützer vor dem Rathaus von Palma postiert und protestieren mit Spruchbändern und Parolen wie „Das ist keine Kultur, sondern Tortur!“ gegen das Revival des blutigen Kampfs. Was ist passiert? Ende vergangenen Jahres hat das spanische Verfassungsgericht ein balearisches Stierkampfverbot aus dem Jahr 2017 in Teilen gekippt. Die Begründung: Da der Stierkampf 2013 zum nationalen Kulturgut erklärt worden sei, könne nur der Staat über ein komplettes Verbot entscheiden.

Keine Tradition auf der Urlaubsinsel

Nachdem bereits 2016 in Katalonien ein entsprechendes Verbot rückgängig gemacht worden war, sind nun die Kanaren die einzige Region des Landes, in der noch eine Art Stierkampfverbot gilt. Dort gibt es aber auch keine Tradition dieses Spektakels. Die Faszination für den Stierkampf sei schwer zu verstehen, wenn man nicht damit aufgewachsen sei, erklärt Raul Arenas. Der 33-Jährige berichtet seit Jahren in Online-Medien und im Radio über Stierkämpfe.

Für ihn sei die Rückkehr der Stierkämpfe zwar eine große Freude, aber gleichzeitig werde diese durch die von der Justiz auferlegten Beschränkungen getrübt, sagt Arenas. „Deshalb werden wir vor der Corrida eine Demo veranstalten.“ Die Stierkampffreunde sind empört, dass Minderjährige nicht mehr in die Arena dürfen und kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird.

Sicher ist noch nichts

Es wird nicht die einzige Protestaktion am Freitag bleiben. Aida Cortecero hat mit ihrer Tierschutzgruppe „I.C.A. Animalista“ ebenfalls zu einer Kundgebung aufgerufen. Mit ihren Mitstreitern kämpft sie energisch gegen das blutige Spektakel. Dass das Verfassungsgericht das balearische Stierkampfgesetz gekippt habe, sei jedoch keine Überraschung gewesen, sagt sie. Immerhin hätten die zwei Jahre Pause der Stierkampfbewegung auf Mallorca erheblich geschadet, glaubt die Aktivistin.

Die 38-Jährige hofft noch, dass das Event aufgrund technischer Mängel ausfällt. Ein Gutachten zur baulichen Eignung der Arena fehlt noch, ebenso muss das Gesundheitsministerium die medizinischen Auflagen überprüfen. Ganz sicher ist es also noch nicht, dass am Freitag unweit des Ballermanns wieder Stiere sterben werden.