Bild: Axel Heimken

In diesem Jahr sorgen kleine Rasensprenger für das typische Wacken-Gefühl. Binnen Minuten bildet sich eine rund fünf Meter große Schlammfläche, die ersten Besucher werfen sich beinahe sehnsüchtig in den kühlenden Matsch und reiben sich gegenseitig ein. Eigentlich hat das Festival den Ruf, eine einzige Schlammschlacht zu sein. Das ist bei der momentanen Hitzewelle anders: Da suhlen sich so manche Besucher lieber in einem Schwimmbad auf dem Festivalgelände.

Eine Festivalbesucherin erfrischt sich an einem Wassertank.

Bild: Axel Heimken

Es ist staubig: Festivalbesucher fahren beim Wacken Open Air mit selbst gebauten Fahrzeugen und einem Endzeitoutfit über das Gelände.

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Festivalbesucher des Wacken Open Air amüsieren sich im Schwimmbad und springen ins Wasser.

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Festivalbesucher stehen beim Wacken Open Air in einer Schlange an der Trinkwasserausgabe.

Bild: Axel Heimken

Staub zieht abends über das Festivalgelände des Wacken Open Air. Die traditionelle Schlammschlacht ist bislang ausgeblieben, es droht eine Hitzeschlacht.

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Eine Festivalbesucherin sucht sich eine Sonnenbrille an einem Verkaufsstand aus.

Bild: Axel Heimken

Zwei Festivalbesucherinnen des Wacken Open Air sitzen mit Bier und Sonnencreme in einem Strandkorb.

Bild: Axel Heimken

Ein Festivalbesucher hat sich einen Helm aus einer Wassermelone, zwei Mohrrüben und einer Ananas gebastelt.

Bild: Axel Heimken

Zwei Frauen sonnen sich beim Wacken auf einem überdimensionalen Liegestuhl.

Bild: Axel Heimken

Eine Frau lässt sich beim Wacken von einem Wasserstrahl erfrischen.

Bild: Axel Heimken

Ein Besucher des Wacken Open Air hat sich zur Abkühlung in ein Schlammloch eingraben lassen. Unter den Metalfans regiert die Hitze.

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Bild: Axel Heimken

Eine ältere Besucherin des Wacken Open Air feiert mit dem Metalgruß, der «Pommesgabel» den Auftritt der lokalen Feuerwehrkapelle.

Bild: Axel Heimken

Ein Festivalbesucher kühlt sich auf dem Wacken Open Air mit einer Wasserdusche.

Bild: Axel Heimken

