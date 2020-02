Mit Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als hundert Stundenkilometern fegt Sturm „Sabine“ über große Teile Deutschlands hinweg. Das sind die Folgen des Unwetters in Bildern.

Konstanz

Die Katamarane nach Friedrichshafen liegen fest vertäut im Hafen, sie werden wegen des Sturm den ganzen Tag nicht fahren können.

Vom menschenleeren Bahnhof fahren keine Züge mehr ab.

Spektakulärer Sonnenaufgang an einem stürmischen Tag. So begann der Tag am Konstanzer Hafen.

Hagnau

Auch in Hagnau sorgte der Sturm am Montagmorgen zunächst für eine tolle Aussicht: Ein Regenbogen war am Himmel zu sehen – umrahmt von Wolken.

Leinfelden-Echterdingen

Feuerwehrleute arbeiten mit einer Drehleiter an einem Haus in Leinfelden-Echterdingen, dessen Fassadenverkleidung vom Sturmtief „Sabine“ heruntergerissen worden war.

Freiburg

Auch in Freiburg hinterlässt Sturm Sabine seine Spuren. Hier ist ein umgekipptes Baugerüst zu sehen.

Hessen

Der abgeknickte Ausleger eines Baukrans steckt im Dach des Frankfurter Doms.

Nordrhein-Westfalen

Ein umgestürzter Baum hat in Mülheim an der Ruhr ein Auto zerstört

Sachsen-Anhalt

Wernigerode: Ein Sammelcontainer ist vom Wind auf ein geparktes Auto gekippt worden.

Hamburg

Ein zersägter Baum liegt im Treppenviertel an einem Wohnhaus, das durch einen umgekippten Baum stark beschädigt wurde.

Schleswig-Holstein

Meterhoch spritzt das Wasser bei starkem Sturm auf die Mole des Fähranlegers Dagebüll, wo ein Passant gerade steht.

Schleswig-Holstein

Barmstedt: Ein von Orkanböen des Sturmtiefs „Sabine“ umgewehter Baum liegt auf der Bahnstrecke Hennstedt-Ulzburg – Elmshorn

Niedersachsen

Wilhelmshaven: Auch an der Nordseeküste von Wilhelmshaven wütet das Sturmtief „Sabine“.

Nordrhein-Westfalen

Hagen: Mit Hilfe einer Drehleiter werden auf der Autobahn 45 infolge des Durchzugs von Sturmtief “Sabine„ umgestürzte Bäume zersägt.

Großbritannien

Hawick: Die Wand eines Gasthauses ist in den Fluss Teviot eingestürzt.

Norwegen

Dmitrij Gordejev und sein Sohn Daniel stehen zwischen brechenden Wellen am Hafen.

Frankreich

Auch über den Nordwesten Europas fegt Sturm Sabine, der andernorts „Ciara“ heißt, hinweg, Im französischen Wissant surft ein Kitesurfer bei stürmischen Wetter am Strand.