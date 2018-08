von dpa

Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat mit seinem 40-Tonner als Geisterfahrer auf einer Autobahn in Hessen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann war am späten Samstagabend an einem Parkplatz falsch auf die Autobahn 67 aufgefahren, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die herbeigerufenen Beamten sorgten dafür, dass die dem Sattelzug entgegenkommenden Autofahrer abbremsten und konnten den Lastwagen schließlich stoppen.

Ein Alkoholtest bei dem Lkw-Fahrer ergab 1,71 Promille. „Es grenzt an ein Wunder, dass niemand bei diesem riskanten Fahrmanöver verletzt wurde“, heiß es im Polizeibericht.

