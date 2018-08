Genua/Rom vor 3 Stunden

Betreiber sagt 500 Millionen Euro für Aufbau von Brücke in Genua und Hilfen zu – Autostrade per l'Italia: Gelder stehen ab Montag bereit

Nach dem folgenschweren Einsturz der Morandi-Brücke in Genua hat der Betreiber Autostrade per l'Italia 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Autobahnbrücke sowie für Hilfszahlungen an die Stadt Genua zugesagt.