Das Robert-Koch-Institut zeigt sich vorsichtig: „Es existieren keine belastbaren Daten zur Kontagiösität von Covid-19-Verstorbenen. Aus diesem Grund muss bei einer Covid-19-Todesursache der Verstorbene als kontagiös angesehen werden.“ Das Infektionsschutzgesetz verlangt, dass ein solcher Sterbefall gemeldet werden muss. Wie aber können sich Familien in solchen Fällen von ihren Angehörigen verabschieden?

Schon im Todesschein muss vermerkt sein, dass der Verstorbene Covid-19 erlegen ist. Für die Leichenschau gilt die Schutzstufe 3. Das heißt, eine Atemschutzmaske mit Ventil muss getragen werden, eine Schutzbrille oder ein Visier, eine Einmalschürze, spezielle Handschuhe. Eine Autopsie sollte den Vorgaben nach vermieden werden.

Strenge Regeln für die Bestattung

Für den Transport im Sarg gelten die Regeln des jeweiligen Bundeslandes. In Baden-Württemberg muss der Sarg mit „hochinfektiös“ gekennzeichnet werden. Der Sarg darf nur mit Erlaubnis der Ortspolizeibehörde geöffnet werden. Das bedeutet, dass die Ausstellung des Toten, wie teils in Gottesdiensten praktiziert, nicht möglich ist.

Wegen der derzeitigen Infektionsschutzregeln dürfen bei Erd- oder Urnenbestattungen und Totengebeten derzeit nur maximal zehn Personen teilnehmen und auch nur „wenn diese Feiern unter freiem Himmel“ stattfinden, wie das Kultusministerium in einer Verordnung vor wenigen Tagen festgelegt hat. In Bayern ist es sogar verboten, bei einer Totenanzeige den Bestattungstermin bekanntzugeben. In Baden-Württemberg ist das nicht der Fall.

Allerdings muss eine Anwesenheitsliste geführt werden – inklusive Adressen und Telefonnummern, um im Fall einer Ansteckung möglichst schnell reagieren zu können.

Bestatter schränken von sich aus ein

Die Deutsche Friedhofsgesellschaft, ein Familienunternehmen, das sowohl ein großes Krematorium betreibt als auch Friedhöfe in ganz Deutschland. Dort hat man sich schon vor den Infektionsschutzmaßnahmen von Bund und Ländern entschieden, Verstorbene nur noch ohne Angehörige zu bestatten.

Sprecher Wilhelm Brandt erklärt, warum: „Es ist psychisch kaum auszuhalten, wenn man einen Mensch, der trauert, der einem nahe steht, nicht in den Arm nehmen kann.“ Mit dem Kontaktverbot sind die Bürger aufgerufen, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu halten.

„Natürlich ist das schlimm für die Angehörigen“, gesteht Brandt ein. „Aber noch schlimmer ist es, wenn sich die Angehörigen bei der Trauerfeier infizieren.“ Brandt warnt, dass gerade bei Trauerfeiern häufig ältere Menschen unter den Trauergästen seien. Diese gehören nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts zur Risikogruppe.

Das Bestattungsunternehmen bietet an, stille Beisetzungen ohne Angehörige auszuführen – zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt, so dass die Familie sich zu Hause darauf besinnen kann. Andererseits können zumindest Urnenbeisetzungen verschoben werden. Sie werden in solchen Fällen in einem speziellen Raum eingelagert. Spätestens nach einem Jahr muss allerdings eine Beisetzung erfolgen.

Bundesverband wirbt für Videoübertragungen

Der Bundesverband Deutscher Bestatter, der 81 Prozent der Bestatter vertritt, regt an, die Trauerfeier zunächst im engsten Familienkreis zu halten und später, wenn die Krise vorbei ist, eine Gedenkfeier im größeren Kreis nachzuholen. Eine Alternative könne auch sein, die Bestattung filmen und den Angehörigen zukommen zu lassen. Sollten die technischen Möglichkeiten gegeben sein, sei auch eine Liveübertragung denkbar.

Der Verband weist allerdings darauf hin, dass – sollte sich die Risikoeinschätzung ändern, Trauerfeiern auch kurzfristig abgesagt werden können.

Noch nicht alle Bestatter seien als systemrelevant eingestuft. Das sei aber notwendig, damit sie vorrangig Material beziehen können. „Nicht, weil es mehr Todesfälle gäbe“, betont Herrnberger, aber bei den normalen Arbeitsabläufen werde Material verbraucht, das die Bestatter bislang in üblichen Mengen bestellten. Nun seien die Lieferketten unterbrochen.

Sargträger schieben einen Sarg. Derzeit dürfen in Baden Württemberg maximal zehn Personen an einer Erd- oder Urnenbestattung teilnehmen. | Bild: Bernd Thissen, dpa

In Baden-Württemberg sind Bestatter bereits systemrelevant. Das beinhaltet auch, dass Kinder von Mitarbeitern in Bestattungsunternehmen betreut werden müssen, so dass diese ihren Berufen weiter nachgehen können.

Gesundheitsämter machen Vorgaben

Elke Herrnberger ist Sprecherin des Bundesverbands. Der Verband hat ein Video auf seine Webseite gestellt, wie ein Bestatter einen an einer Infektion verstorbenen Menschen zu behandeln hat. Dazu eine Checkliste für Bestatter, um Fehler zu vermeiden. Das Problem für die Bestatter: Die Gesundheitsämter machen eigene Vorgaben. In Deutschland gibt es circa 400 Ämter. Umso wichtiger sei es, dass sich alle an der Bestattung Beteiligten streng an die Vorgaben hielten.

Die Bestatter meldeten bislang zurück, dass die Angehörigen sehr verständnisvoll auf die Maßnahmen reagierten. „Es wird verstanden, warum das so ist“, sagt Herrnberger. So lange die Kontaktsperre gelte, müssten die Vorsichtsmaßnahmen unbedingt eingehalten werden, mahnt sie. Trotz aller Trauer um jene, die von uns gegangen sind.