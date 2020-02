von SK

Geknirscht hat es im Verhältnis der beiden schon länger. Nun hat Papst Franziskus offenbar den Präfekten des Päpstlichen Hauses, Erzbischof Georg Gänswein, auf unbestimmte Zeit beurlaubt.

Das berichtet die für gewöhnlich gut informierte katholische „Tagespost“ aus Würzburg. Vatikankreise hätten die Personalie der katholischen Zeitung bestätigt. „Der Privatsekretär des emeritierten Papstes bleibt als Leiter der Präfektur, die für den Ablauf der öffentlichen Audienzen des Papstes zuständig ist, im Amt, ist aber freigestellt, um mehr Zeit Benedikt XVI. widmen zu können“, schreibt die „Tagespost“.

Streit um ein Buch wohl der Hintergrund

Anlass für den Schritt ist wohl ein Streit um ein Buch des konservativen Kardinals Robert Sarah („Aus den Tiefen unserer Herzen“), für das Benedikt XVI. einen Text beigesteuert hatte. Die Aktion entwickelte sich zum PR-GAU für den Vatikan: Das Buch wird als Affront gegen Papst Franziskus gewertet, da es sich strikt gegen die Priesterweihe für Verheiratete ausspricht.

Kreis Waldshut Rückblende: Vor 25 Jahren beginnt die Karriere von Georg Gänswein aus Riedern am Wald Das könnte Sie auch interessieren

Papst Franziskus will in Kürze ein sogenanntes postsynodales Schreiben veröffentlichen, in dem es auch um den Zölibat gehen soll. Zwar verzichtet Benedikt in seinem Text auf jede offensichtliche Einmischung, sondern näherte sich dem Thema Zölibat eher grundsätzlich, doch alleine die Zusammenarbeit mit Sarah gilt als Affront.

Sarah ist im Vatikan seit längerem als Gegner von Franziskus bekannt. Gänswein ist eine der Schlüsselfiguren in der Affäre, weil er immer wieder öffentlich auftritt und engster Vertrauter des zurückgetretenen Papstes ist.

Rom „Der Krieg der Päpste wird heißer“: Vatikan-Kenner Andreas Englisch glaubt, dass der Papst schon bald den Zölibat lockert Das könnte Sie auch interessieren

Zwischen Gänswein und Sarah hatte es Meinungsverschiedenheiten und widersprüchliche Darstellungen zur Entstehung des Buchs gegeben. „Wann Gänswein seine Tätigkeit in der Präfektur wieder aufnehmen wird, ist ungewiss“, schreibt die „Tagespost“.